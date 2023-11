PGE powiększyła portfel OZE

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE uruchomiła dwie farmy PV – Huszlew i Huszlew 2 – o łącznej mocy 13 MW - poinformowała w środę spółka. Nowe instalacje słoneczne powstały na terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim.

Instalacje PV Huszlew i Huszlew 2 składają się z około 23 tys. paneli monokrystalicznych.

„Powstały na działce o powierzchni niemal 18 ha. Panele zamontowane na nowych farmach PGE o łącznej mocy 13 MW będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 13 GWh rocznie” - podano w komunikacie.

Jak dodano, istnieje możliwość rozbudowy farmy o magazyn energii.

Spółka przypomniała, że realizacja dwóch inwestycji fotowoltaicznych - PV Huszlew i Huszlew 2, jest częścią Strategii Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. w jej rękach znajdą się instalacje słoneczne o łącznej mocy ok. 3 GW. Do końca tego roku w portfelu Grupy będą elektrownie słoneczne o mocy ok. 500 MW. Część z nich będzie w budowie.

„W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3 000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 2 GW” - poinformowała spółka.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Ma 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 31 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2 530 MW.

PAP