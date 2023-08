Orlen rozpoczyna budowę kolejnych farm słonecznych

Spółki z Grupy Orlen rozpoczynają budowę dwóch farm fotowoltaicznych: PV Mitra i PV Żuki. Ich łączna moc wyniesie ok. 68 MW. Oba nowe projekty OZE zlokalizowane będą w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie), a zakończenie prac zaplanowano na 2024 rok. Polecenie rozpoczęcia budowy wydała spółka Energa Green Development, po podpisaniu z Energą Wytwarzaniem przedwstępnych umów inwestycyjnych.

PV Mitra (ok. 65,6 MW) i PV Żuki (ok. 2,4 MW) są projektami typu green field, a ich zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2024 roku. Docelowym odbiorcą aktywów będzie spółka Energa Wytwarzanie odpowiedzialna za serwis i eksploatację źródeł OZE.

„Z wielką satysfakcją rozpoczynamy budowę farm fotowoltaicznych, które rozwijaliśmy i zaprojektowaliśmy w ramach spółki EGD. W ten sposób inicjujemy początek realizacji portfela własnych projektów OZE o łącznej mocy sięgającej obecnie 600 MW” – powiedział Szymon Wojnicki, prezes Energa Green Development.

Nowe przedsięwzięcia są zlokalizowane w sąsiedztwie działających już aktywów Energi: farmy wiatrowej Przykona o mocy 31 MW oraz dwóch instalacji fotowoltaicznych, PV Gryf (ok. 25 MW) i PV Przykona (ok. 1 MW).

„Obecny czas to bardzo intensywny rozwój nowych mocy wytwórczych w Energa Wytwarzanie. W tym roku już zostało uruchomione niemal 90 MW źródeł fotowoltaicznych. Obecnie podpisane umowy to kontynuacja tych działań i kolejne kilkadziesiąt megawatów mocy zielonej energii, która popłynie do polskiego systemu energetycznego” – mówi Piotr Meler, prezes Energi Wytwarzania.

Według szacunków PV Mitra i PV Żuki wraz ze źródłami OZE, które już produkują energię elektryczną na tym terenie, pokryją w ciągu roku zapotrzebowanie na prąd ok. 80 tys. gospodarstw domowych.

PV Mitra i PV Żuki to kolejne inwestycje Grupy Orlen w OZE na terenie woj. wielkopolskiego. W lipcu 2023 roku Grupa zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu 3 farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) między innymi na zasadzie przyłączenia w formule cable-pooling. Uruchomione w 2021 i 2022 roku farmy produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

W tym samym miesiącu Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt przedwstępną umowę na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych, których realizacja planowana jest w woj. wielkopolskim. Chodzi o dwa projekty OZE. Pierwszym z nich jest projekt Opalenica, obejmujący trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW. Drugim – hybrydowy projekt Sompolno, łączący turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Projekt Opalenica ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną w grudniu 2023 roku, natomiast Sompolno w czerwcu 2024 roku. Obie instalacje mogą wyprodukować rocznie ok. 111 GWh energii, co ma zapewnić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 55 tys. gospodarstw domowych. Za budowę odpowiada Greenvolt Power, spółka będąca częścią Grupy Greenvolt.

Do końca 2030 Grupa Orlen ma dysponować - zgodnie ze strategią -odnawialnymi źródłami energii o mocy ponad 9 GW. Wśród nich są m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze zasilane biogazem i biometanem.

Koncern planuje także produkcję energii z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje 120 mld zł.

