MRiT: W 2021 r. Polska przyciągnęła z zagranicy inwestycje za 11,1 mld zł

Polska silnie przyciąga inwestorów zagranicznych - ocenia MRiT. Od początku br. do końca listopada zagraniczne firmy zadeklarowały, że zrealizują inwestycje za ponad 11,1 mld zł, co zaowocuje utworzeniem 6 350 nowych miejsc pracy

Jak twierdzi ministerstwo rozwoju, „Polska to świetne miejsce do inwestowania”, co potwierdzają statystyki dotyczące skali inwestycji w Polsce. Resort zaznacza, że w dzisiejszych czasach istotne są programy wsparcia inwestycji, a Polska już je wdrożyła.

Jednym z nich jest program „Polska Strefa Inwestycji” (PSI), a drugi to „Program Wsparcia Inwestycji”. Oba programy podwyższają zainteresowanie inwestorów naszym krajem. Jak przypomina ministerstwo rozwoju, od stycznia do końca listopada wydanych zostało 470 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę 20 mld zł.

Polska ma stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej oraz bardzo dobre warunki, aby prowadzić i otwierać biznes – podkreśla MRiT. Według NBP po trzech kwartałach 2021 r. do Polski napłynęło blisko 19 mld euro w postaci Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ), co oznacza wzrost o 60 proc. rdr (tj. o 7,1 mld euro). „Zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. tempo wzrostu BIZ do Polski wynosiło ok. 1 proc.”.

W porównaniu do końca listopada 2020 r. pod względem liczby projektów zanotowaliśmy wzrost o 59 proc. rdr, pod względem wartości inwestycji wzrost o 86 proc. oraz wzrost o 125 proc. w liczbie nowych miejsc pracy - zauważa MRiT. Zwraca uwagę, że w porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii, czyli do końca listopada 2019 r., w liczbie projektów nastąpił wzrost o 53 proc.; w wartości inwestycji - wzrost o 48 proc., a w liczbie nowych miejsc pracy - o 79 proc. „Te dane wskazują na skuteczność przepisów, które przyciągają inwestorów oraz kapitał zagraniczny do Polski, gwarantując tym samym stały rozwój polskiej gospodarki” - stwierdza cytowany resort.

Z kolei wg. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), w czasie pierwszych trzech kwartałów tego roku Agencja wsparła realizację 67 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 2,1 mld euro. Dla porównania: w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 31 projektów o łącznej wartości 1,5 mld euro.

Jak twierdzi, od początku br. do końca listopada zagraniczne firmy uzyskały 108 decyzji przyznających wsparcie w ramach PSI i zadeklarowały, że zainwestują w Polsce ponad 11,1 mld zł, dzięki czemu powstanie 6350 nowych miejsc pracy.

Największych w naszym kraju inwestycji dokonali Niemcy, przeznaczając na nie 2,85 mld zł, na drugim miejscu, za 2,77 mld zł, inwestowali Południowi Koreańczycy, a na trzecim, z kwotą 828 mln zł, Amerykanie. Na dalszych miejscach znalazły się Szwajcaria, Holandia, Włochy, Chiny i Wielka Brytania.

Największym inwestorem okazała się południowokoreańska firma SK Nexilis Poland, producent folii miedzianej do baterii litowo-jonowych. SK Nexilis zdecydował się wydać na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce 2,69 mld zł.

Szwajcarski Align Technology Afab Poland podjął decyzję o budowie zakładu produkcyjnego przezroczystych nakładek do prostowania zębów, inwestując 554 mln zł. Jedna z kolejnych większych inwestycji to rozbudowa zakładów produkcji samochodów ciężarowych przez koncern MAN Trucks z Niemiec – ta inwestycja ma wartość 423 mln zł.

wnp.pl/PAP/mt