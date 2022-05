Rekord inwestycji w Polsce! W 2021 r. wyniosły 25 mld dol.

W ubiegłym roku napływ zagranicznych inwestycji do Polski był rekordowy. Osiągnęliśmy trzecie miejsce w UE, ustępując tylko Niemcom i Szwecji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2021 r. wyniosły 24,8 mld dol. – informuje portal obserwatorgospodarczy.pl

Czytaj też: Rekordowy rok w Polskiej Strefie Inwestycji

Czytaj też: Cognor ruszył z inwestycją w walcownię na Śląsku za pół mld zł

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska zajęła 14. miejsce na świecie i 3. w UE pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 24,8 mld dol. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oznacza ich wzrost o 82 proc. w skali roku i o 86 proc. a w porównaniu do 2019 r., czyli do okresu sprzed pandemii.

Wartość skumulowanych BIZ (stan zobowiązań Polski z tytułu inwestycji zagranicznych) wyniósł 269 mld dol. (40 proc. PKB). Pod względem wartości skumulowanych BIZ polska gospodarka jest 16. na świecie. Jak wskazuje PIE, doszło jednak do dziesięciokrotnego odpływu PIB (Polskich Inwestycji Bezpośrednich) w porównaniu do 2019 roku i sześciokrotnego w porównaniu do 2020 roku – czytamy na portalu obserwatorgospodarczy.pl.