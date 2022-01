Bądź eko i uzyskaj gwarancję pochodzenia energii

Energa jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za środowisko naturalne, wspiera zatem klientów, którzy również chcą postępować ekologicznie. Przygotowane przez spółkę pakiety pozwalają klientom korzystać z zielonej energii, oszczędzać ją i minimalizować wpływ na środowisko

Warto przyjrzeć się propozycjom Energi, dzięki którym gospodarstwa domowe i firmy mogą otrzymać certyfikat potwierdzający pochodzenie zakupionej energii z odnawialnych źródeł (OZE).

Pakiet Eko Firma

Energa w ramach Pakietu Eko Firma pozwala przedsiębiorstwom na otrzymanie nawet 10 proc. rabatu od ceny energii elektrycznej z cennika standardowego przez 36 miesięcy. Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorstwo może zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko właśnie poprzez wybór energii ze źródeł naturalnych: wody, wiatru lub słońca. Co więcej, zyskać można także marketingowo, z certyfikatem 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych budować można bowiem proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa. To istotne, ponieważ coraz więcej firm stawia na poprawę stanu środowiska naturalnego. W długim okresie opłaca się to nie tylko wizerunkowo, gdyż można zyskać nawet 10 proc. rabatu na energię elektryczną. W ten sposób nie tylko oszczędzamy pieniądze (które można potem zainwestować w swój biznes), lecz jednocześnie sprzyjamy ochronie środowiska.

Potwierdzenie zielonej energii

Dokument wystawiony przez Energę jest potwierdzeniem, że spółka zabezpiecza określony w umowie z klientem wolumen zielonej energii z OZE. Certyfikat potwierdzający zielony kolor energii elektrycznej można otrzymać w ciągu 28 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej – oferta (i sam certyfikat) są ważne 36 miesięcy. A jak go zamówić? Można to zrobić wypełniając wniosek przez internet (co zajmuje ok. 10 minut) lub udając się do salonu Energi. Można to zrobić także przez telefon, łącząc się z jednym z konsultantów Energi. Na stronie energa.pl/ekofirma można znaleźć wszelkie potrzebne do uzyskania Pakietu Eko Firma dokumenty.

Tym samym wchodzimy w nowy okres dla firm – pozyskiwania energii z ekologicznych, bezemisyjnych źródeł, która dodatkowo może być tańsza dzięki uzyskiwanym rabatom… i pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa! Bycie eko jeszcze chyba nigdy nie było tak atrakcyjne i, co najważniejsze, tak korzystne dla budżetów przedsiębiorstw.

Pakiet zielonej energii

Ale co w sytuacji, gdy chcemy być ekologiczni i wspierać walkę ze zmianami klimatu, a nie posiadamy firmy, w której moglibyśmy skorzystać z zielonego certyfikatu? Na szczęście Energa jest przygotowana i na taką sytuację, otwierając opcję na bycie eko także dla klientów indywidualnych.

Każdy, kto pragnie mieć pewność, że 100 proc. zużywanego prądu w jego domu pochodzi z natury, może skorzystać z propozycji spółki Energa Obrót. „Pakiet zielonej energii” to oferta w której Energa potwierdza pochodzenie energii, jaką kupuje klient ze źródeł odnawialnych: wiatru, wody i słońca.

Do kogo skierowana jest ta oferta Energi? Przede wszystkim przygotowano ją z myślą o gospodarstwach domowych. To dobra zmiana, dotychczas z ofert spółki Energa Obrót korzystać bowiem mogły tylko firmy, teraz jednak spółka wyciąga pomocną dłoń właśnie do indywidualnych klientów. Jeśli więc jesteście osobami dbającymi o środowisko, to szansa właśnie dla was!

Wybierając „Pakiet zielonej energii”, klienci otrzymują specjalny certyfikat Energi gwarantujący pochodzenie zakupionej energii z odnawialnych źródeł (OZE). To jednak nie wszystko, klienci otrzymują bowiem pakiet pięciu energooszczędnych żarówek LED E-27 (bardzo przydatnych w okresie jesienno-zimowym, kiedy spędzamy więcej czasu przy sztucznym oświetleniu, dzięki czemu nie trzeba martwić się zwiększonym zużyciem prądu), Energa Obrót zaś dodatkowo zleca… posadzenie drzewa! Wraz z organizacją dotlenieni.org, trudniącą się zwiększaniem terenów zielonych, dwa razy do roku, jesienią i wiosną, zajmie się nasadzeniem nowych drzew w imieniu spółki (i klientów). Tym samym decydując się na wybór oferty, nie tylko czerpiemy prąd z zielonych źródeł, ale też dosłownie wspieramy zieleń!

To nie koniec, wsparcie dla środowiska objawi się bowiem też w kolejnym aspekcie oferty, mianowicie zmniejszeniu zużycia papieru. Wybierając „Pakiet zielonej energii”, klienci decydują się na fakturę w wersji elektronicznej, co w efekcie redukuje potrzebę produkcji dokumentów papierowych, co za tym idzie, zużycia papieru.

Wybór „Pakietu zielonej energii” jest więc nie tylko korzystny dla środowiska i dostępny dla szerokiego grona klientów indywidualnych, ale też opłacalny – mało która oferta nie tylko dostarcza możliwość czerpania prądu z ekologicznych źródeł, ale też wspomaga zalesienie planety, jednocześnie redukując zużycie papieru. Wiatr, woda i słońce są idealnymi źródłami energii dla naszych domów i teraz nie trzeba już posiadać firmy, by skorzystać z dobrodziejstw OZE.

Zmiany klimatyczne postępują nieubłaganie, jednak nie oznacza to, że jesteśmy bezradni. Teraz, wraz z ofertami Energa Obrót zarówno firmy, jak i klienci indywidualni mogą wspomóc wysiłki na rzecz unormowania sytuacji ekologicznej naszej planety. Biznesmeni, a także ci, którzy nie posiadają przedsiębiorstw, mają możliwość czerpania prądu z zielonych odnawialnych źródeł, jednocześnie wspomagając przyrodę. Walka o klimat jeszcze nigdy nie była tak opłacalna… i nie znajdowała się w zasięgu ręki! Zdecydowanie warto się do niej przyłączyć!

Arkady Saulski