Pakiet danych z Polski

Patrząc w kalendarium danych, powinniśmy mieć bardzo ciekawy poranek na złotym – tak się jednak nie stało. Z wyjątkiem produkcji przemysłowej obyło się bez większych niespodzianek. Kolejny pakiet sankcji na Rosję przeszedł bez większego echa, a Chiny utrzymują stopy procentowe bez zmian.

Słabsze dane z kraju

Poniedziałek zaczął się dużą serią odczytów danych z Polski. Poznaliśmy produkcję przemysłową, budowlano-montażową oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. Produkcja przemysłowa w skali roku spada. Niewiele, bo o 0,1 proc., ale należy zwrócić uwagę, że oczekiwano zwiększenia się o 1,4 proc.. Jest to zatem słaba niespodzianka. Lepiej od prognoz wypadła natomiast budowlano-montażowa. Tutaj mamy jednak wzrost o 2,2 proc. Warto jednak pamiętać, że rynek ten dopiero dochodzi do siebie po zakończeniu państwowych programów zwiększania cen nieruchomości. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce rośnie o 9 proc. w skali roku. To dobra wiadomość. Średnia płaca nadal znajduje się jednak poniżej poziomów z marca i kwietnia. To nie zasługa spadków, a wypłacanych wówczas premii rocznych. Problemem jest natomiast zmniejszenie się zatrudnienia. W skali roku to aż 0,8 proc. Jak reagują waluty? Złoty przyjął te odczyty dość neutralnie, mimo słabszego wydźwięku danych z przemysłu.

Ropa znów w dół?

Unia Europejska wprowadziła 18. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Tym razem znów celem są surowce energetyczne. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że oprócz obniżenia maksimów cenowych na rosyjski surowiec, pojawiły się również sankcje na firmy reeksportujące go. Na liście znalazł się podmiot z Indii. Pokazuje to determinację, by uciąć reeksport rosyjskiego surowca dalej w świat. Komentatorzy wskazują, że lista nie jest kompletna, ale określa to kierunek, w którym mogą iść kolejne ruchy. Z tego też powodu kolejne 105 tankowców trafiło na listę. Ceny ropy po tych decyzjach znów lekko spadają. Jest to jednak raczej powrót do pewnej średniej, bo same sankcje nie powinny mieć znacznego wpływu na rynek.

Chiny nie zmieniają stóp procentowych

W Państwie Środka utrzymano wartość stóp procentowych. Obecne poziomy zarówno dla stawki jedno, jak i pięcioletniej to i tak historyczne minima. Z tego też powodu, pomimo faktu, że inflacja w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie odchyliła się od 0 o więcej niż 0,1 proc. w żadną stronę, stopy pozostają niezmienione. Chiny uniknęły zachodniego błędu z czasów pandemii, kiedy to rekordowo niskie wskaźniki oraz zalewanie gospodarki pieniądzem wywołały falę inflacji. Na tle innych państw stopy procentowe tak wysoko powyżej inflacji są nietypowym zjawiskiem. Należy jednak pamiętać, że kraj ten może przygotowywać się na powrót wzrostu cen bliżej normy po problemach, które jednak przechodzi obecnie gospodarka, związanych m.in. z cłami.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – Kanada – inflacja producencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

