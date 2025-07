Aż 2 tys. dronów w jedną noc. ISW ostrzega Ukrainę

Rosyjskie siły mogą osiągnąć w listopadzie zdolność ataku na Ukrainę dwoma tysiącami dronów w ciągu jednej nocy – przewiduje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W ostatnich trzech miesiącach odnotowano znaczny wzrost ataków, od kiedy Rosja rozszerzyła produkcję Shahedów.

ISW przytoczył opinię niemieckiego generała dywizji Christiana Freudinga, który stwierdził, że Moskwa planuje dalsze zwiększenie produkcji dronów, co oznacza, że Ukraina i jej sojusznicy powinni rozważyć nowe sposoby obrony przeciwlotniczej. W jego opinii dotychczasowe metody, w tym kosztowny system Patriot, nie spełniają swojej roli skutecznej ochrony ukraińskiego nieba.

170 Shahedów dziennie

Na początku czerwca ukraiński wywiad wojskowy ocenił, że Rosja może produkować ok. 170 dronów typu Shahed dziennie, jednocześnie planując zwiększyć swoje moce produkcyjne do 190 dronów dziennie do końca 2025 r.

Użycie dronów

Według ISW zwiększenie produkcji Shahedów i dronów-wabików w ostatnich miesiącach pozwoliło rosyjskiej armii na drastyczne zwiększenie ataków na Ukrainę w stosunkowo krótkim czasie. Między styczniem a majem tego roku Rosja rzadko wystrzeliwała więcej niż 200 dronów w ciągu jednej nocy. Zmieniło się to pod koniec maja, gdy liczba ta wzrosła do 250, aż na początku lipca przekroczyła 700. Oznacza to, że wykorzystanie przez Moskwę jednokierunkowych dronów uderzeniowych podczas nocnych ataków wzrosło średnio o 31 proc. miesięcznie zarówno w czerwcu, jak i lipcu.

Największy atak

Największy atak od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny w lutym 2022 r. został przeprowadzony przez armię rosyjską 9 lipca; wykorzystano w nim 741 rakiet i dronów.

pap, jb

