USA osiągnęły porozumienie handlowe z Japonią

Wtorkowa sesja w Europie rozpoczęła się od spadków, a spośród głównych indeksów jedynie FTSE100 (+0,12 proc.) oraz IBEX (+0,07 proc.) zdołały się zamknąć nad kreską – słabo ponownie wyglądał DAX (-1,09 proc.) i CAC40 (-0,69 proc.). W Niemczech od pierwszej połowy czerwca problem z dalszymi wzrostami ma SAP (-1,50 proc.), we Francji kolejny dzień traciły Hermes (-1,20 proc.) i LVMH (-0,69 proc.). Holenderski ASML spadł o kolejne 3,48 proc., 5-dniowa przecena to około 15 proc.. Wśród największych europejskich spółek najlepiej wyglądało wczoraj Novo Nordisk (+3,16 proc.), które ciągnęło w górę sektor ochrony zdrowia, nieźle wyglądały też podstawowe dobra konsumpcyjne, którym przewodziły L’Oreal (+1,45 proc.) i Nestle (+0,65 proc.). Kurs EURUSD ponownie rośnie, wczoraj przejściowo osiągnięty został poziom 1,1760, rano znajdujemy się w okolicy 1,1730. Beneficjentami słabości dolara są m.in. kruszce – srebro już teraz atakuje nowe szczyty, korygujące się rano lekko złoto ma w naszej ocenie dużą szansę, by lipiec kończyć powyżej 3500 $/ou. Wtorek zamykało drugim przekraczającym 1 proc. wzrostem z rzędu.

WIG20 spadł we wtorek o 0,70 proc., mWIG40 o 0,40 proc., a sWIG80 o 0,03 proc. Na plusie zamykały się jedynie cztery spółki głównego indeksu, największym balastem był CD Projekt (-3,51 proc.), o 1,65 proc. spadało też Dino. W drugim szeregu o 6,07 proc. rosło JSW, a o 7,30 proc. Asbis, ale 6,43 proc. traciła GPW, a silnie spadały także Cyfrowy Polsat (-2,80 proc.), XTB (-2,81 proc.) i Tauron (-1,96 proc.).

Pomimo dość wyraźnych spadków w USA po otwarciu, giełda w Nowym Jorku po raz kolejny wymęczyła wzrost, S&P500 zyskało 0,06 proc., o 0,39 proc. spadał jedynie NASDAQ, wiedziony w dół przez nVIDIę (-2,54 proc.) i Broadcom (-3,34 proc.). Zamknięcie budzi wątpliwość o tyle, że zdecydowanie nie można powiedzieć, by raporty wspierały wczoraj zwyżki – Lockheed Martin tracił 10,81 proc., Philip Morris 8,43 proc., a General Motors 8,12 proc.. Niewielkim spadkiem (-0,59 proc.) zamykała się Coca-Cola. Wzrost to głównie zasługa sektorów materiałowego (+1,28 proc.) oraz ochrony zdrowia (+1,90 proc.).

W godzinach porannych rynki azjatyckie wyraźnie rosną, a przewodzi im drożejące o niemal 4 proc. Nikkei. Biały Dom poinformował, że osiągnięte zostało porozumienie z Japonią, w ramach którego japońskie towary włącznie z samochodami objęte zostaną cłem w wysokości 15 proc., a rząd w Tokio zobowiąże się do utworzenia wartego 550 mld USD funduszu na potrzeby inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Najsilniej na wiadomości reaguje sektor motoryzacyjny, któremu przewodzi drożejąca o 16 proc. Toyota. Japończycy zobowiązali się do zakupu stu samolotów Boeinga, zwiększenia zakupów uzbrojenia z 14 do 17 mld USD i zakupów ryżu o 75 proc.. W zamian otrzymają „klauzulę bezpieczeństwa” przed cłami sektorowymi na m.in. półprzewodniki i leki. Notowania kontraktów futures na europejskie indeksy sugerują jednoznacznie, że dzisiejsza sesja w Polsce i Europie rozpocznie się od wyraźnych wzrostów, być może przekraczających 1 proc. Kalendarz makroekonomiczny jest dziś niemal pusty, ale po amerykańskim zamknięciu wyniki podadzą m.in. Alphabet, Tesla i IBM, co czyni dzień najważniejszym od rozpoczęcia sezonu wynikowego.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

