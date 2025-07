Rewelacyjny tydzień WIG20

Przed startem handlu w Europie kontrakty futures na główne indeksy lekko spadają, po rewelacyjnym tygodniu także Warszawa może otworzyć się w lekko korekcyjnych nastrojach. Pretekstem do ostrożności mogą być plany UE, by zwołać w najbliższych dniach spotkanie, które ma przygotować Wspólnotę do działań odwetowych, gdyby 1. sierpnia USA wprowadziły zapowiadane cła.

Piątkowa sesja rozpoczęła się w Europie wzrostowo, ale w jej dalszej fazie pojawiły się problemy z utrzymaniem zwyżek. Jak to często bywa w ostatnim czasie, w odróżnieniu od USA, gdzie Magnificent7 znów zachowuje się dobrze, problemem była czołówka indeksów po naszej stronie Atlantyku – spadało pięć największych spółek kontynentu, SAP o 0,66 proc., Hermes o 1,13 proc., Novo Nordisk o 2,22 proc., ASML o 2,57 proc., a LVMH o 0,86 proc.. Równoważyły to na szczęście wzrosty sektora finansowego (+0,28 proc.) i dóbr konsumenckich na czele z Nestle (+1,21 proc.), ale finalny bilans dnia na głównych indeksach to stopy zwrotu od +0,46 proc. na FTSE MiB do -0,33 proc. na DAX.

Żadnych problemów z popytem nie miały natomiast polskie duże spółki, WIG20 zakończył rewelacyjny tydzień wzrostem o 2,01 proc. i stoi przed testem długo wyczekiwanego poziomu 3 tys. pkt. mWIG40 wzrósł o 0,88 proc., a sWIG80 o 0,08 proc. Obroty na GPW przekroczyły 2 mld zł, a najwyższe obroty generowało PKO (+1,96 proc.), Pekao (+2,54 proc.) i Orlen (+1,03 proc.). Aż trzy spółki głównego indeksu rosły jednak o co najmniej 7 proc. - Budimex o 7,59 proc., CCC o 7,51 proc., a Pepco o 7,13 proc.. Największy wpływ na mWIG40 miały Benefit (+2,90 proc.), Millenium (+2,57 proc.) i XTB (+3,13 proc.).

Giełda w USA zamykała się neutralnie, S&P500 spadkiem o 0,01 proc., NASDAQ wzrostem o 0,05 proc.. Nawet na poziomie indeksów sektorowych zmienność była niewielka poza otwierającymi je z obu stron energetyką (-0,96 proc.) i dobrami konsumpcyjnymi wyższego rzędu (+0,98 proc.), wśród których wyróżniała się Tesla (+3,21 proc.). Powyżej 1 proc. w czołówce S&P500 zyskiwały jeszcze tylko Amazon (+1,01 proc.) i Eli Lilly (+1,34 proc.), ale nastroje skutecznie studził Netflix, który tracił 5,10 proc. i dał przykład zjawiska, którego obawiamy się w ciągu kolejnych dwóch tygodni – lekkie pobicie oficjalnych oczekiwań wynikowych zwyczajnie nie będzie wystarczać na spółkach, których wyprzedzający wskaźnik cena/zysk przekracza 30.

W godzinach porannych większość indeksów azjatyckich rośnie. Giełda w Tokio jest zamknięta, ale koalicja premiera Shigeru Ishiby poniosła w niedzielę porażkę w wyborach do wyższej izby parlamentu, uzyskując w niej zaledwie 47 ze 100 mandatów. Choć Ishiba zamierza kontynuować pracę, będzie to pierwszy od 1955 r. przypadek, gdy ugrupowania tworzące rząd nie będą miały większości w żadnej z izb w wyjątkowo niefortunnym momencie – na finiszu negocjacji handlowych z USA.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

