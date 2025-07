W oczekiwaniu na zmienność

Poniedziałkowa sesja nie przyniosła na europejskich rynkach wielu emocji – stopy zwrotu z głównych indeksów wahające się od -0,36% (FTSE MiB) do 0,30% (IBEX) oddają w tym wypadku spokojny przebieg dnia. Kontynuowane jest zjawisko, na które od jakiegoś czasu zwracamy uwagę, tzn. słabość największych spółek na kontynencie – tym razem na minusie zamykało się aż sześć największych komponentów Stoxx 600, w tym tracące odpowiednio 1,61% oraz 1,48% Hermes oraz ASML. Prawdopodobnie oznacza to, że lipcowe dane napływowe pokażą gwałtowny spadek zainteresowania inwestorów amerykańskich rynkami UE. Wczorajszy dzień na rynkach należał przede wszystkim do drożejącego o 1,5% złota (2,1% zyskiwało srebro, które ponownie przetestowało poziom 39 $/ou.).

WIG20 spadł o 0,48%, mWIG40 o 0,41%, ale sWIG80 zyskał 0,36%. Balastem dla Warszawy było przede wszystkim PKO (-2,04%), 1,63% tracił też CD Projekt. Wśród średnich spółek dość wyraźnie korygowało się Asseco (-2,72%), siła małych to zasługa m.in. Mennicy (+4,33%) i Comp (+4,13%).

S&P500 wzrosło o 0,14%, NASDAQ o 0,38%. Drożały głównie spółki materiałowe (+0,55%) i dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (+0,60%), przez co należy rozumieć głównie Amazon (+1,40%). Jeszcze lepiej w czołówce S&P500 zachowywały się Broadcom (+1,72%) oraz Alphabet (+2,72%).

Sesja w Azji ma dziś mieszany przebieg, rosną tylko rynki chińskie, pozostałe, w tym Tokio, spadają. Kontrakty futures sugerują otwarcie na lekko ujemnych poziomach. W godzinach porannych nie widać za bardzo sygnałów, by na giełdy miała dziś powrócić zmienność – S&P500 po raz ostatni wzrosło lub spadło o co najmniej 1% 24. czerwca. Wśród istotnych danych makro w dzisiejszym kalendarzu znajduje się jedynie krajowa sprzedaż detaliczna, która w cenach stałych ma wzrosnąć o 3,9%. W godzinach wieczornych wypowiadać się będą M. Bowman z FOMC oraz C. Lagarde. Przed rozpoczęciem sesji w USA raporty podadzą m.in. Coca-Cola i General Motors. Kluczowa faza sezonu rozpocznie się jutro, gdy po zamknięciu poznamy wyniki Alphabetu i Tesli.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion