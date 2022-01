Wyjazd na narty własnym autem? Bez ubezpieczenia nie ryzykuj

Ruszając w zimową podróż - czy to w Polsce, czy za granicą, warto mieć wykupione ubezpieczenie turystyczne, które ochroni nas w razie niespodziewanych kłopotów i zapewni bezpieczny powrót. Krótkoterminowe Auto Assistance w podróży w LINK4 to optymalne rozwiązanie: daje ochronę, a jednocześnie nie obciąża zbędnie portfela, bo trwa tylko tyle, ile nasz wyjazd.

Sezon urlopowy to nie tylko lato – wielu z nas podróżuje także zimą. Miłośnicy rześkiego powietrza i zaśnieżonych stoków już nie mogą się doczekać, kiedy ruszą w trasę. Trzeba jednak pamiętać, że podróż zimą to dodatkowe wyzwanie. Pogoda lubi płatać figle, a warunki na drodze zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Jak działa Auto Assistance w Podróży?

Każdy z nas podróżuje inaczej. Czasami wybieramy Polskę, innym razem decydujemy się na podróż po Europie, a niektórzy zapuszczają się właśnie zimą w najodleglejsze rejony świata. Jedni wolą spokojny wypoczynek przy kominku, inni nie wyobrażają sobie wakacji bez aktywnego uprawiania sportu.

Czasem możemy sobie pozwolić na dwa tygodnie białego szaleństwa z dziećmi w ramach ferii, a czasem to tylko kilka dni przedłużonego weekendu. W zależności od potrzeb LINK4 oferuje dostosowany do indywidualnych wymagań pakiet ubezpieczeń Podróże i Auto Assistance.

Umożliwia on uzyskanie pomocy na terenie naszego kraju, niemal całej Europy, a także w opcji Świat. Co istotne, jest to polisa krótkoterminowa, nie ma więc potrzeby zawierania jej na okres pełnego roku, jak ma to miejsce z polisami OC lub AC. To ubezpieczenie można wykupić wyłącznie na czas trwania wyjazdu.

Z tej możliwości skorzystała pani Ewa (34 l.) z Radomia i szybko okazało się, że ubezpieczenie bardzo się przydało:

Rok 2021 był dla nas trudny: chorowaliśmy na Covid, oboje zmieniliśmy pracę, a w czasie pandemii nie było to takie łatwe w naszej branży usługowej. Dlatego, gdy zbliżał się czas świąt, oboje z mężem postanowiliśmy, że czas na odpoczynek i naładowanie pozytywną energią. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zimowy wyjazd za granicę.

Wybór padł na Tatrzańską Łomnicę. Słowacja leży stosunkowo niedaleko, a znajomi mocno zachwalali tamtejsze atrakcje. Podróż też nie trwa długo, z Radomia nawigacja pokazywała około 4,5 do 5 godzin drogi. Trasa minęła nam bez zbędnych problemów i – wyjeżdżając z domu o 6 rano – na miejscu byliśmy nieco przed 11.

Rozpakowaliśmy bagaże, zameldowaliśmy się w przytulnym pensjonacie i ruszyliśmy poznać okolicę. Widoki zapierały dech! A sama strzelista Łomnica, na którą prowadzi wyciąg to chyba najpiękniejsza góra w tej części Europy. Po 10-dniowym udanym urlopie, zapakowaliśmy się i – nie bez żalu – wyruszyliśmy w drogę powrotną. Spokój nie trwał jednak długo.

Niespodziewanie po przejechaniu jakichś 50 km zaczęły się kłopoty. Wskaźnik na zegarach pokazywał coraz wyższą temperaturę, a spod maski zaczęły wydobywać się kłęby pary. Zatrzymaliśmy się na najbliższej stacji przy trasie, gdzie mąż sprawdził poziom płynu w chłodnicy. Okazało się, że praktycznie go nie było. Tak nie dało się jechać dalej.

Zadzwoniłam do LINK4, w którym wykupiliśmy ubezpieczenie Podróże Europa, uzupełnione o krótkoterminowe Auto Assistance na 10 dni. Poinformowałam ubezpieczyciela o awarii i zapewniono mnie, że nie zostaniemy bez pomocy. Faktycznie, wysłano do nas specjalistę z najbliższego współpracującego z LINK4 warsztatu.

Mechanik stwierdził nieszczelność zbiornika z płynem chłodzącym i stanowczo odradził dalszą jazdę. W związku z tym odholowano nasze auto do oddalonego o około 160 km warsztatu już po polskiej stronie i tam panowie sprawnie go naprawili. Po powrocie do Radomia i ochłonięciu pomyślałam, że cała ta sprawa z samochodem mogła nam skutecznie popsuć wrażenia z urlopu.

I pewnie tak by było, gdyby nie polisa i profesjonalna realizacja świadczeń przez LINK4. W przyszłym roku planujemy podobny wypad i nie wyobrażamy sobie podróży bez polisy - z przekonaniem dodaje pani Ewa.

Czym jest ubezpieczenie Auto Assistance w Podróży?

Wykupione przez panią Ewę ubezpieczenie Auto Assistance samochodu w LINK4 to polisa chroniąca pojazd przed skutkami awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży lub aktu wandalizmu. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar Polski oraz niemal całej Europy.

Dzięki temu krótkoterminowemu ubezpieczeniu mamy pewność uzyskania m.in. pomocy technicznej czy otrzymania auta zastępczego za darmo po wypadku lub kradzieży, a jeśli po wypadku dalsza podróż będzie niemożliwa, to ubezpieczyciel zorganizuje nocleg lub transport dla kierowcy i pasażerów.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie Auto Assistance?

Auto Assistance na wakacje w LINK4 zapewnia pomoc w razie awarii lub wypadku samochodu, przebicia opon, kradzieży części pojazdu, uszkodzenia samochodu w wyniku wandalizmu, zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe czy też rozładowanego akumulatora. Uzyskamy także pomoc, gdy zabraknie nam w trasie paliwa. Co ważne, by być objętym ochroną, polisę wystarczy kupić na 1 dzień przed wyjazdem.

Auto Assistance w Podróży dostępne jest w LINK4 tylko w pakiecie z Ubezpieczeniem Podróże. Aby wyposażyć się w polisę turystyczną, możemy zadzwonić do LINK4 i porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem, który odpowie na wszystkie pytania i pomoże obliczyć składkę. Szczegółowe informacje znajdziemy na www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.