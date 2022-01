Politycy komentują skandaliczny wywiad ambasadora w Pradze

Ambasador Polski w Czechach, Mirosław Jasiński, w wywiadzie dla „Deutsche Welle” wypowiadał się m.in. na temat sporu dotyczącego kopalni Turów. O całą sytuację obwinia przede wszystkim Polskę. „To był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu – i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony” - powiedział Jasiński. Anna Zalewska, europosłanka PiS, w rozmowie z portalem wPolityce.pl ostro krytykuje działanie ambasadora Jasińskiego

Nazywam to wprost – to zdrada dyplomatyczna i żądam natychmiastowej dymisji ambasadora. To jest antypolski wywiad. W dodatku ambasador uznaje za stosowne, żeby swojego pierwszego wywiadu na temat bardzo bolesnej sprawy, jaką jest kwestia kopalni Turów, udzielać niemieckiemu medium. On nie powinien być ambasadorem ani minuty dłużej – stwierdza Anna Zalewska.

Dyskwalifikuje pracę, jaką podejmowano przez ostatnie miesiące

Mówi nieprawdę, co może świadczyć o tym, że się zwyczajnie nie przygotował albo nie zna całej problematyki związanej z Turowem. W sytuacji, kiedy trzeba podpisać porozumienie z Czechami, on dyskwalifikuje pracę, jaką podejmowano przez ostatnie miesiące. Jestem oburzona – mówi europosłanka PiS.

Anna Zalewska wskazuje na działania polskiej strony, wychodzące naprzeciw interesom Czech.

Jeżeli chodzi m.in. o ekrany, to one są wynikiem podpisania porozumienia z jesieni 2019 roku, gdzie PGE mimo że udowodniło, między innymi poprzez wieloletnie badania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że działalność kopalni nie ma wpływu na wody gruntowe po stronie czeskiej, to i tak wybudowało ten ekran, bo taka była prośba ze strony różnego rodzaju organizacji. Poza tym polscy samorządowcy wielokrotnie rozmawiali ze swoimi sąsiadami po stronie czeskiej i mówili, że jeżeli mają jakiekolwiek kłopoty, to oni są w stanie podłączyć ich do polskich wodociągów, w dodatku po preferencyjnej cenie. Chociażby te fakty absolutnie dyskwalifikują wypowiedź pana ambasadora – podkreśla.