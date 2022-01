Francja: Antyszczepionkowcy na barykadach! Atakują kamieniami policję i lekarzy

W trwających od czwartku zamieszkach antyszczepionkowców na terytorium Gwadelupy, francuskiego terytorium zamorskiego, postrzelony został żandarm w mieście Pointe-a-Pitre. Jak podaje AFP policja aresztowała sześć osób.

Kierownictwo organizacji przeciwnych szczepieniom na Covid-19 wezwało wszystkich mieszkańców Gwadelupy do przyłączenia się do protestów i gromadzenia się wszędzie tam, gdzie to możliwe: na ulicach i przed firmami.

Antyszczepionkowcy wznieśli barykady przy supermarketach i przed niektórymi stacjami benzynowymi. Protestujący atakują policjantów i lekarzy, obrzucając ich kamieniami.

W Centrum Medycznym Basse-Terre „około 40 osób próbowało wejść do budynku administracyjnego” - poinformowała AFP dyrektor szpitala Christine Wilhem.

Według policji, demonstranci zostali „odparci na kilka kilometrów”, ale wznieśli nowe barykady i zablokowali główne drogi. Nad wyspą latają policyjne helikoptery.

Czytaj też: Fałszywe pożyczki: Tak przejęli nielegalnie kilkadziesiąt hipotek!

PAP/kp