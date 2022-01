Kraska: Ponad 57 tys. zakażeń, zmarło 271 osób

Najnowsze dane mówią o 57 262 nowych zakażeniach, zmarło 271 osób z COVID-19 – podał w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał też, że w Polsce potwierdzono dotąd 3935 przypadków omikrona.

„Jesteśmy w piątej fali, ona niestety nabiera ciągle impetu. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze wyniki to mamy 57 262 nowe przypadki, czyli mniej więcej 400 mniej niż wczoraj. Ta wartość jest dość porównywalna z wynikiem wczorajszym. Jeśli popatrzymy tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu jest to duży wzrost. Widzimy, że skala nowych przypadków niestety narasta” – powiedział w radiowej Jedynce wiceminister Kraska.