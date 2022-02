Putin chce bankructwa Ukrainy? "Wjedzie na białym koniu jako zbawca"

Być może wojska rosyjskie nie wycofają się już z Białorusi, będą znacznie bliżej nas, co zmienia naszą sytuację geopolityczną – powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” wiceszef MON Marcin Ociepa.

Ociepa zapytany, czy dojdzie do konfliktu zbrojnego na Ukrainie, odparł, że dywagacje zostawia publicystom, natomiast zadaniem ministrów i generałów jest być przygotowanym na wszystkie scenariusze – zarówno na eskalację napięcia, jak i pokojowe rozwiązanie.

Na uwagę, że w grę wchodzi obecnie kilka scenariuszy: konflikt pełnoskalowy, konflikt na mniejszą skalę albo deeskalacja napięcia, wiceszef MON dodał czwarty scenariusz: „Kosztowny dla Rosji, ale prawdopodobny – że się cofną, ale tylko niektóre jednostki, czyli np. z Białorusi już się nie wycofają. Co w sensie strategicznym całkowicie zmienia naszą sytuację geopolityczną”.

Podkreślił, że w tym scenariuszu znaczna część wojska rosyjskiego byłaby przesunięta bliżej Zachodu. „Bliżej nas i bliżej Ukrainy. Bo będą do ewentualnej ofensywy znacznie lepiej przygotowani niż teraz. My się skupiamy na lutym 2022 r., a może być tak, że Rosja przećwiczy pewne scenariusze, w tym logistyczne, i za rok–dwa zadziała znowu, tyle że znacznie szybciej” - powiedział wiceminister obrony.

Na pytanie, czy Polska jest przygotowana na napływ uchodźców spowodowany konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Ociepa odpowiedział: „Jesteśmy gotowi do tego, by reagować kryzysowo, od tego są odpowiednie służby, ale powtarzam, za wcześnie. Ukraińcy też o to proszą – żeby nie siać paniki. Jednym z celów Rosji jest destabilizowanie tego kraju. Ten stan napięcia i ciągłych alarmów powoduje spadek atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy. Już teraz spada kurs hrywny. Rząd w Kijowie odczuwa presję, która może skutkować zapaścią gospodarczą. A bankructwo Ukrainy jest atrakcyjnym scenariuszem dla Putina. Bo on wtedy wjedzie do państwa upadłego jako zbawca na białym koniu” - powiedział wiceszef MON.

Pytany o projekt ustawy o obronności ojczyzny, który przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister obrony Mariusz Błaszczak, Ociepa przekazał, że projekt wkrótce trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a w życie ma wejść w połowie roku.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby w możliwie krótkim czasie powiększyć armię do (…) 250 tys. wojsk operacyjnych i 50 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej. Przedstawimy harmonogram. Szczególnie dziś widać, jak trafione są priorytety ministra Mariusza Błaszczaka: zwiększanie liczebności armii, wyposażenie jej w najnowocześniejszy sprzęt i pogłębianie relacji sojuszniczych w ramach NATO” - zaznaczył wiceminister.

PAP/ as/