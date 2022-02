A jednak to działa... czyli Mustang Mach-E nr 1 w Polsce

Choć zdania co do wyglądu elektrycznej wersji Mustanga mogą być i są podzielone, to w świecie aut elektrycznych dawno nie było modelu, który zgarnia tyle nagród po kolei. Ford Mustang Mach-E otrzymał właśnie dwie nagrody w plebiscycie Auto Lider 2022, w tym z najważniejszą – Premiera motoryzacyjna roku. To kolejne wyróżnienia dla elektrycznego SUV-a Forda, który choćby z poszanowania dla sportowej tradycji modelu SUV-em nigdy być nie powinien. A jednak, ten kobiecy SUV ma siłę przebicia na rynku, a Ford inkasuje legendę marki w zupełnie nowym segmencie. W styczniu br. Ford Mustang Mach-E był najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Polsce

Ford Mustang Mach-E zdobył główną nagrodę w najbardziej prestiżowej kategorii plebiscytu Auto Lider 2022 - Premiera motoryzacyjna. Pierwszy całkowicie elektryczny SUV Forda zwyciężył także w kategorii Crossover/SUV klasy średniej. Poza Mustangiem Mach-E wyróżniono także Forda S-MAX Hybrid, który zajął drugie miejsce w kategorii Minivan.

Ford został podwójnym laureatem ogólnopolskiego plebiscytu Auto Lider 2022. Marka za sprawą Mustanga Mach-E otrzymała statuetkę w kategoriach Premiera motoryzacyjna oraz Crossover/SUV klasy średniej.

Plebiscyt Auto Lider jest organizowany przez wydawcę kluczowych mediów motoryzacyjnych w Polsce – magazynów „Motor” oraz „Auto Moto”, a także serwisu magazynauto.pl. Laureatów wybierają nie dziennikarze, a czytelnicy. W obecnej, już dwudziestej edycji plebiscytu oddano ponad 81 tysięcy głosów, wyłaniając zwycięzców w trzynastu kategoriach. Obejmowały one modele samochodów w poszczególnych klasach, a w jednej z nich wyłoniono markę roku.

To kolejne nagrody dla pierwszego, całkowicie elektrycznego SUV-a Forda. Wcześniej Mustang Mach-E okazał się najlepszy w głównej kategorii plebiscytu The Best Of Moto 2021 organizowanego przez wydawcę serwisu moto.pl, a także zdobył tytuł Samochodu Roku w plebiscycie Car Of The Year Polska 2022. W tym drugim konkursie decyzję podejmuje grono doświadczonych dziennikarzy z różnych mediów zawodowo zajmujących się testowaniem samochodów. Dzięki temu konkurs jest w pełni niezależny.

Ford zdecydował się na nowo zdefiniować atrybuty swojego kultowego modelu, proponując go szerszej, miejskiej publice. Zachował względnie charakterystyczną kreskę (choć z drugiej strony, dziś bardzo podobną w wielu modelach), którą chciał oddać styl sportowego Mustanga, a dzięki elektryfikacji dać klientom również niesamowite osiągi plus najnowsze technologie.

Mustang Mach-E jest nawet przestronnym samochodem, jak na swoje rozmiary. Ma też całkiem atrakcyjną sylwetkę. Choć fani sportowego, klasycznego Mustanga mogą patrzeć na ten samochód z dezaprobatą, legenda marki robi swoje. Lista seryjnie montowanego wyposażenia jest bardzo długa, zaś wnętrze jest dopracowane. Model ten jest jednym z najlepiej prowadzących się aut elektrycznych, oferującym zaskakująco daleki zasięg.

Wyposażenie? Na pokładzie znajdują się m.in. system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami, system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu z funkcją wykrywania krawędzi jezdni, tempomat adaptacyjny z funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy oraz funkcja utrzymania pośrodku pasa ruchu.

Samochód jest też doskonale skomunikowany ze światem – Mustanga Mach-E wyposażono w modem 4G, który umożliwia bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania. Elegancki, cyfrowy zestaw wskaźników o wysokiej rozdzielczości pokazuje zasięg, prędkość i stan pojazdu, aby kierowca mógł skupić się na drodze. Bezkluczykowy dostęp jest standardem: samochód rozpoznaje podejście kierowcy i odblokowuje drzwi, które następnie otwierają się za naciśnięciem przycisku. Sercem systemu rozrywki i informacji w samochodzie jest nowy system SYNC 4A, który komunikuje się zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i Apple, a aplikacja FordPass pozwala zaplanować trasę na telefonie, a następnie zsynchronizować ją bezprzewodowo z samochodem.

Ford Mustang Mach-E / autor: mat. prasowe

Brak tunelu we wnętrzu „elektryka” oznacza, że tylna kanapa może komfortowo pomieścić trzy dorosłe osoby. Bagażnik ma pojemność 402 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń jego pojemność wzrasta do 1420 litrów. Drugi kufer umieszczono pod maską – ma on pojemność 81 litrów i jest wyposażony w korek spustowy, dzięki czemu łatwo go umyć. Uzupełnieniem komfortowego wnętrza jest system audio Bang&Olufsen.

Wyniki sprzedaży potwierdzają zainteresowanie klientów

Wszystkie zalety Mustanga Mach-E znajdują potwierdzenie w rankingach sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych w 2021 roku sprzedano 27 140 egzemplarzy tego modelu i był to drugi najlepszy wynik na tym rynku wśród całkowicie elektrycznych SUV-ów. W Europie do klientów trafiły 23 424 Mustangi Mach-E, w tym 275 sztuk do klientów w Polsce.

W styczniu br. Ford Mustang Mach-E był najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Polsce. Nowego elektrycznego SUV-a odebrało 93 klientów. Jego udział w segmencie wyniósł 18,16% i był ponad dwa razy wyższy niż drugiego samochodu w zestawieniu. Styczniowy wynik odpowiada także 33% całej ubiegłorocznej sprzedaży Mustanga Mach-E w Polsce.

Możesz mieć elektryka, a możesz mieć ikonę. Nasze hasło reklamowe jest nie tylko nawiązaniem do klasycznego Mustanga, ale także wskazaniem potencjału pierwszego elektrycznego SUV-a Forda w historii. Mustang Mach-E po doskonałym przyjęciu przez dziennikarzy zbiera kolejne cenne nagrody, w tym tytuł Premiery Roku 2022, przyznany przez czytelników magazynu Auto Moto i Motor oraz internautów serwisu magazynauto.pl. To co jest dla nas równie istotne to fakt, że model ten jest chętnie kupowany przez klientów. Doskonała sprzedaż modelu w USA, Europie i Polsce nie jest żadnym zaskoczeniem, bowiem to niezwykle dopracowany i świetnie prowadzący się samochód - powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.

