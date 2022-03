Dezercje Rosjan! Porzucają sprzęt i pojazdy: "Idziemy do domu"

Rosyjska armia czyni postępy, ale nadal ma problemy.

Jak informuje korespondent wojenny, Marcin Ogdowski - rosyjkie wojsko porzuciło swoje cenne haubice. Dlaczego?

Sprzęt Federacji Rosyjskiej jednak może się przydać siłom ukraińskim:

„Nie palcie porzuconych przez agresora wozów!” – apeluje tymczasem do swoich cywilów dowództwo ukraińskiej armii. „One przydadzą się naszym żołnierzom”. To zapewne reakcja na liczne przypadki „osobistych porachunków” cywilnych Ukraińców z rosyjską „techniką”. Jeden z najpopularniejszych dziś amatorskich materiałów filmowych, kolportowanych w ukraińskim internecie, przedstawia domorosłych podpalaczy opuszczonego rosyjskiego czołgu T-80. Przy tej okazji warto wrócić do sprawy „zajumanych” transporterów. Ochoczo szerowane filmiki o kradnących opuszczone wozy rolnikach zalecałbym oglądać uważniej. Jeden z najpopularniejszych owszem, prezentuje traktor holujący gąsienicowy pojazd armii rosyjskiej. Ale ciągnik, podobnie jak „zdobyczny” transporter, ma wymalowany na burcie znak „Z”. Ewidentnie to cywilny pojazd, lecz – wiele na to wskazuje – zarekwirowany przez wkraczające wojsko. Oglądamy zatem nie kradzież, a ewakuację, zorganizowaną naprędce przez Rosjan.