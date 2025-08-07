Kończcie już tę wojnę

Czwartkowa sesja ogniskuje się na potencjalnych rozmowach w sprawie pokoju w Ukrainie. W życie wchodzą nowe cła w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Brytyjczycy obniżają stopy procentowe, choć nie ma mowy o jednomyślności.

Pokojowa euforia

Kluczowym impulsem podczas czwartkowego handlu są doniesienia o potencjalnych rozmowach na linii Putin-Trump. Choć pierwsze informacje o wczorajszej wizycie prezydenckiego doradcy w Moskwie nie napawały optymizmem, to jednak z czasem rynek zaczął grać pod możliwość zawarcia pokoju na ukraińskim froncie. Jeszcze wczoraj strona rosyjska informowała, że faktycznie na stole pojawiła się propozycja spotkania zarówno bilateralnego, jak i trójstronnego, ale pozostała ona bez odpowiedzi. Inne światło na tę sprawę rzucił jednak Donald Trump, który wyraził zadowolenie z efektów wizyty Witkoffa w Moskwie. Chwilę później pojawiły się doniesienia, że faktycznie trwają przygotowania do spotkania prezydentów USA i Rosji. Najprawdopodobniej dojdzie do niego w przyszłym tygodniu.

Rynek przyjął te informacje z nieskrywanym entuzjazmem, na czym ewidentnie korzysta nasz rodzimy rynek. Świetnie radzi sobie złoty, który dziś pozostaje jedną z najmocniejszych walut na rynku. Od wczorajszego szczytu euro potaniało już o blisko 3 grosze, schodząc poniżej pułapu 4,26 zł. Jeszcze bardziej tanieje amerykański dolar, a kurs USDPLN spadł już o 4,5 grosza. Największym wygranym wydaje się jednak nasz parkiet akcyjny z „pokoleniowym” sukcesem, jakim jest przebicie okrągłego progu 3 tysięcy punktów przez WIG-20. Ostatni raz powyżej ten cezury byliśmy w 2008 roku, co – jak skrupulatnie już wyliczono – miało miejsce 206 miesięcy temu. Wtedy byliśmy świadkami tak zwanej hossy pokoleniowej i dzisiaj ten entuzjazm znów wielu się udzielił.

Cła wchodzą w życie

Jeszcze rok temu średnioważona stawka celna w USA wynosiła ledwie 2,3 proc., dzisiaj jest 6,5 razy wyższa i przekracza 15 proc. Jest to najwyższy poziom od czasów zakończenia drugiej wojny światowej. W erze przed Trumpem nikt nawet nie zakładał, że kiedyś wrócimy do takich pułapów. Wśród krajów, które najmocniej ucierpiały są Indie, obrywające za import rosyjskiej ropy. Tam stawka celna sięga 50 proc. Jest to ciekawe zwłaszcza w kontekście przyszłotygodniowego spotkania Trump-Putin. Można podejrzewać, że będzie to jeden z punktów spornych. Na tym tle cła nałożone na Unię Europejską wypadają średnio, choć tu główną kontrowersją pozostaje nie sama wysokość taryf, a ich asymetryczność. Rynki jednak powoli przyzwyczają się do tej nowej rzeczywistości, co szczególnie widać po rynkach akcyjnych po obu stronach Atlantyku.

BoE z kolejną obniżką

Tylko na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że dzisiejsze posiedzenie Banku Anglii odbyło się zgodnie z przewidywaniami analityków. Rynek był praktycznie w 100 proc. przekonany o tym, że dzisiaj stopy procentowe zostaną ścięte o 25 punktów bazowych do poziomu równych 4 proc. Głosowanie przyniosło jednak znacznie więcej emocji, niż inwestorzy zakładali i ostatecznie wniosek przeszedł tylko jednym głosem. Dodatkowo, po raz pierwszy za tej kadencji, Komitet musiał głosować dwukrotnie, by dojść do porozumienia. Wszystko to za sprawą wysokiej inflacji, która nie daje argumentów za kolejnymi cięciami. Wiele wskazuje na to, że to był ostatni taki ruch i teraz czeka nas pewnie dłuższa przerwa w cyklu. Zwłaszcza że według analiz BoE inflacja dalej będzie rosnąć i dojdzie do pułapu 4 proc.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

