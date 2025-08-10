„Sieci”: Czy Tusk jest poważnie chory?

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” o pogłoskach na temat poważnej choroby premiera Donalda Tuska, która może uniemożliwić mu sprawowanie władzy, pisze Łukasz Wróblewski.

Czy Tusk jest poważnie chory?

O poważnych problemach zdrowotnych premiera mówi się od jakiegoś czasu. W artykule pt. „Czy Tusk jest poważnie chory?” Łukasz Wróblewski bada kontekst całej sprawy i stara się rzucić nieco światła na to, co niektóre środowiska chciałby utrzymać w cieniu.

– Co najmniej kilka dobrych źródeł mówi nam jednak wprost: tak, jest poważnie chory, to przewlekła choroba neurologiczna. […] Zapytaliśmy o stan zdrowia premiera w jego kancelarii. Wysłaliśmy pytania, w których wprost wskazaliśmy na rodzaj schorzenia, o którym mówi się „na mieście”. „Nie komentujemy takich spraw, bo są to dane wrażliwe, objęte ochroną” – napisało do nas Centrum Informacyjne Rządu.

Ostatni bal przed emeryturą

Niewielka liczba młodzieży na imprezie Owsiaka pokazuje, że „fajnopolacy” nie doczekali się następców. W tekście pt. „Ostatni bal przed emeryturą” Konrad Kołodziejski analizuje gasnący fenomen pokolenia dziadersów buntującego się przeciwko zmieniającym się czasom.

– Oglądając zdjęcia z imprezy, widzimy ludzi o mocno już zaawansowanej młodości. Brzuchaci panowie w różowych fatałaszkach i dojrzałe panie w strojach rusałek. Niektórzy z nich stroją głupie miny jak w przedszkolu, inni przybierają groźne pozy licealnych buntowników. […] Zabawa półnago w błocie to dla nich przejaw mocno spóźnionego buntu, przeżywanie drugiej młodości. Bo gdy przeżywali tę pierwszą (i jedyną), byli grzecznymi, dobrze ułożonymi lalusiami, którzy musieli się dobrze uczyć, a potem znaleźć pracę i zacząć zarabiać – zauważa publicysta.

Liczą się tylko złe wiadomości

Aleksandra Rybińska w artykule „Liczą się tylko złe wiadomości” analizuje dane statystyczne z ośrodków badających klęski żywiołowe na całym świecie, zauważając, że w ciągu ostatnich 100 lat liczba zgonów spowodowanych katastrofami naturalnymi spadła o 96 proc.

Jednak ten przekaz prawie w ogóle nie przebija się do opinii publicznej. Aktywiści klimatyczni – jak Greta Thunberg – regularnie wrzucają do mediów społecznościowych zdjęcia powodzi w Indiach czy Nigrze z dopiskiem: „Tak wyglądają zmiany klimatyczne. Ile jeszcze chcemy tego oglądać?” […] Histeria związana ze zmianami klimatycznymi jest nieuzasadniona. Stała się jednak czymś w rodzaju świeckiej religii z „klimatologami w postaci nowoczesnych szamanów”. „Wszystko, co nie pasuje do narracji, jest ignorowane, nawet jeśli są to twarde dane”.

Znów ataki na pamięć o powstaniu

Powróciła haniebna kampania oczerniania Armii Krajowej, oskarżanej o rzekomą winę za zniszczenie Warszawy i śmierć jej mieszkańców w 1944 roku. Piotr Gursztyn w tekście „Znów ataki na pamięć o powstaniu” analizuje, w jaki sposób awantura o powstanie nie uwzględnia stanowiska społeczeństwa w tej sprawie.

– Krytycy, a właściwie skandaliści (bo żaden z nich nie jest badaczem dziejów powstania), argumentują, że ich głos wynika z pragnienia tego, aby Polska nie popełniła błędów przeszłości i aby nie naraziła się tym samym na podobną hekatombę. Ale w tym ujęciu prezentują oni polskie społeczeństwo jako zbiorowisko szaleńców pragnących ryzyka, a nawet wojny. Nie jest to zgodne z faktycznym obrazem nastrojów społecznych. Polska jako państwo nie szykuje się do żadnej agresji. […] Ważne jest przy tym to, że najagresywniejsi oskarżyciele dowódców powstania to ludzie prawicy. Tej, która jest związana z Konfederacją i partią Grzegorza Brauna lub orbitują wokół nich.

Wielka konfrontacja

Donald Tusk, który trzykrotnie pełnił funkcję premiera, jeszcze nigdy nie miał tak stanowczego i bezkompromisowego prezydenta jak Karol Nawrocki. W nowym numerze tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w artykule „Wielka konfrontacja” przygląda się aktualnej sytuacji politycznej na linii Kancelaria Premiera – Pałac Prezydencki.

Z prezydentem Nawrockim Tusk nie może w ogóle liczyć na taryfę ulgową, więc do wyborów w 2027 r. kohabitacja będzie swego rodzaju drogą przez mękę dla premiera. I w tej konfrontacji Tusk jest raczej skazany na porażkę. […] Przy prezydencie Nawrockim to złe rządzenie Tuska będzie „biło po oczach” i nie ujdzie uwadze większości Polaków. 6 sierpnia 2025 r. premier Tusk zobaczył, że „żarty się skończyły, zaczęły się schody”.

Publicystyka i felietony

Ponadto w tygodniku także artykuły i felietony pióra Gorana Andrijanića, Marka Budzisza, Artura Ceyrowskiego, Ryszarda Czarneckiego, Grzegorza Górnego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Doroty Łosiewicz, Dariusza Matuszaka, Samuela Pereiry, Stanisława Płużańskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Jana Rokity, Bronisława Wildsteina, Katarzyny Zybertowicz.

