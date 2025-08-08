Warszawa bije rekordy. Miran nominowany do Rady Fed

W trakcie czwartkowej sesji indeksowi WIG20 udało się przebić symboliczny poziom 3000 punktów, co zostało natychmiast skomentowane przez Ministra Finansów jako potwierdzenie siły polskiej gospodarki. Zwrócono również uwagę na imponujący, blisko 37-procentowy wzrost indeksu od początku roku

Czwartkowa sesja na europejskich rynkach przebiegła w bardzo pozytywnych nastrojach. Najlepiej wypadł niemiecki indeks DAX, który zyskał 1,12 proc., napędzany przede wszystkim silnym wzrostem sektora finansowego – ten wzrósł aż o 3,21 proc.. Na południu Europy również panował optymizm: hiszpański IBEX35 wzrósł o 1,06 proc., a francuski CAC40 zakończył dzień na plusie, z wynikiem 0,97 proc.. Na plusie zamknęły się również szwajcarski SMI (+0,86 proc.) oraz turecki BIST100, który zyskał 0,50 proc.. W centrum uwagi znalazła się także decyzja Banku Anglii, który obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, do poziomu 4,00 proc. To już trzecia obniżka stóp w 2025 roku i piąta od sierpnia 2024. Mimo to, brytyjski indeks FTSE100 zakończył dzień spadkiem o 0,69 proc.. Na rynku walutowym para EUR/USD nie zdołała przebić poziomu 1,17 i w piątkowy poranek utrzymuje się w okolicach 1,165.

W trakcie czwartkowej sesji indeksowi WIG20 udało się przebić symboliczny poziom 3000 punktów, co zostało natychmiast skomentowane przez Ministra Finansów jako potwierdzenie siły polskiej gospodarki. Zwrócono również uwagę na imponujący, blisko 37-procentowy wzrost indeksu od początku roku. Choć WIG20 nie zdołał utrzymać się powyżej psychologicznej bariery do końca dnia, zakończył sesję z solidnym wzrostem o 1,80 proc.. Głównym motorem napędowym był sektor finansowy – akcje Alior Banku zyskały 6,69 proc., a indeks WIG-Banki wzrósł o 3,30 proc. Pozytywne nastroje objęły również indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 zakończył dzień ze wzrostem o 1,63 proc., wyróżnił się zwłaszcza Bank Millennium, którego akcje wzrosły o 8,06 proc.. Indeks sWIG80 zanotował zwyżkę o 0,54 proc., a liderem wzrostów była Astarta z wynikiem 8,22 proc.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił nominację Stephena Mirana, obecnego przewodniczącego Rady Doradców Ekonomicznych, na członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, w miejsce Adriany Kugler. Jeśli kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat, Miran będzie pełnił funkcję do stycznia 2026 roku. Decyzja ta wywołuje obawy o rosnący wpływ polityczny na działania Fedu. Poprzez tę nominację, prezydent Trump zyskuje dodatkowy wpływ na decyzje Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) dotyczące poziomu stóp procentowych. W praktyce, wybór Mirana niemal gwarantuje wzrost poparcia dla polityki niższych stóp procentowych. Jednocześnie Trump zapowiedział, że w międzyczasie będą kontynuowane poszukiwania stałego następcy na to stanowisko. Pod koniec czwartkowej sesji indeks S&P 500 nieznacznie stracił 0,08 proc., podczas gdy Nasdaq zakończył dzień wzrostem o 0,35 proc.

Nastroje na azjatyckich giełdach na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji europejskiej są w dużej mierze negatywne. Jednym z niewielu jasnych punktów jest indeks Nikkei, który w godzinach porannych zyskuje ponad 2 proc. Wsparciem dla japońskiego rynku jest informacja o obietnicy ze strony USA naprawienia błędu podwójnego naliczania ceł. Dodatkowe cła pobrane już po wprowadzeniu nowej stawki – co według Akazawy było efektem błędu USA – mają zostać zwrócone. Indeks Hang Seng zbliża się do straty około 1 proc., natomiast indyjski Sensex traci ponad 0,5 proc.

W kalendarzu makroekonomicznym na dziś dominuje dość uboga oferta danych – poznamy jedynie informacje o zmianie zatrudnienia oraz stopie bezrobocia w Kanadzie. Kontrakty futures na główne indeksy europejskie i amerykańskie wskazują na neutralny początek handlu, co sugeruje, że sesja w Polsce i Europie może rozpocząć się bez wyraźnego kierunku. W trakcie dnia swoje wyniki przedstawią takie spółki jak Muenchener Rueckver Ges czy Plains All American Pipeline. Dziś opublikowane zostaną również wyniki finansowe polskich spółek, w tym Pekao, CCC oraz Budimexu.

