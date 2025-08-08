Cofnięcie dolara dobre dla złotego

W piątek złoty utrzymuje swoją pozycję na forex. Jest to nie tylko skutek nie najlepszej kondycji dolara, ale także powiewu optymizmu w sprawie zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Spadek ryzyka widoczny jest także na parkietach giełdowych. Inflacja konsumencka w Czechach delikatnie spada.

Dolar oddaje pola na forex

Dobiegający końca tydzień okazał się trudny dla amerykańskiej waluty. Jest to pokłosie nie tylko powrotu zamieszania celnego wywoływanego przez prezydenta USA, ale także gorszych danych z amerykańskiego rynku pracy. To bezpośrednio przekłada się na rosnące oczekiwania redukcji kosztu pieniądza przez FED. Według narzędzia FedWatch Tool, rynek wycenia obecnie 89 proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych we wrześniu, przy czym do końca roku możliwe są już trzy cięcia – zatem o jedno więcej niż jeszcze kilka dni temu. To przełożyło się na ogólny wzrost apetytu na ryzyko wśród globalnych inwestorów i zwyżki notowań amerykańskich indeksów giełdowych. Osłabienie dolara wykorzystał złoty, który w tym tygodniu umacniał się wobec głównych walut. Kurs EUR/PLN spadł do poziomu 4,25 PLN. Jest to o 3 grosze niżej w stosunku do poziomów z początku tygodnia. Natomiast kurs USD/PLN obniżył się do 3,65 PLN.

Europejskie parkiety potrzebują pokoju

Ostatnie wydarzenia dotyczące wojny Rosja-Ukraina odznaczają się na wykresach, nie tylko walutowych. Z doniesień medialnych wynika, że Donald Trump jest skłonny spotkać się z Władimirem Putinem, nawet gdyby rosyjski przywódca nie zdążył zgodzić się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nie jest to najlepsze rozwiązanie i ma wielu sceptyków. Jednak oznacza kolejną próbę załagodzenia konfliktu, a każdy krok w kierunku pokoju potencjalnie redukuje ryzyko. Szczególnie widoczne było to wczoraj na warszawskiej giełdzie, której główny indeks WIG20 zwyżkował powyżej poziomu 3000 pkt. Dziś jednak doświadczamy odreagowania czwartkowego rajdu. Beneficjentem „pokojowych” doniesień są także europejskie waluty. Ten efekt odczuwa także złoty, dla którego połączenie słabnącego dolara ze spadkiem ryzyka za wschodnią granicą jest solidnym fundamentem do utrzymania silnej pozycji na forex.

Stabilność w Czechach

W piątek za naszą południową granicą opublikowano dane o inflacji konsumenckiej za lipiec. Odczyty były zgodne z rynkowymi prognozami. W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI wzrósł o 0,5 proc. m/m, co oznacza przyspieszenie względem czerwcowego odczytu na poziomie 0,3 proc. m/m. W ujęciu rocznym inflacja rosła o 2,7 proc. r/r (poprzednio 2,9 proc. r/r). Oznacza to, że dynamika cen w Czechach utrzymuje się blisko celu inflacyjnego Czeskiego Banku Narodowego, jednak cały czas jest to powyżej oczekiwanych 2 proc. Dzisiejszy odczyt potwierdza rozwagę wczorajszej decyzji w sprawie kosztu pieniądza. Czesi utrzymali stopę referencyjną na poziomie 3,50 proc. Było to zgodne z prognozami. W swoim komunikacie bank centralny sygnalizuje ostrożność, sugerując utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie w dłuższym okresie. Pozostawia sobie jednak przestrzeń do ewentualnych obniżek, które mogą nastąpić w przypadku spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wykres korony do złotego w tym tygodniu oscylował między 0,1737 PLN a 0,1743 PLN, Zarówno wczorajsza decyzja, jak i dzisiejszy odczyt miały wpływ na kurs CZK/PLN, jednak po kilku godzinach notowania wracały do poziomu wyjściowego.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje