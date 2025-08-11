Czy Tusk jest poważnie chory? Warszawa huczy od plotek

Warszawa huczy od plotek o stanie zdrowia premiera Donalda Tuska. Źródła tygodnika „Sieci” wskazują, że szef rządu może zmagać się z poważnymi problemami neurologicznymi. Kancelaria Premiera odmawia komentarza, twierdząc, że to „dane wrażliwe”.

O problemach zdrowotnych Donalda Tuska mówi się od dłuższego czasu. Komentowano dziwne zachowanie premiera: drżenie rąk, kołysanie tułowiem, niewidziane wcześniej pomyłki i przestoje podczas przemówień.

„Wiedzą o nich (problemach zdrowotnych Tuska – red.) politycy, niektórzy dziennikarze. Naszym zdaniem jedni są bardziej wiarygodni, inni mniej. Co najmniej kilka dobrych źródeł mówi nam jednak wprost: tak, jest poważnie chory, to przewlekła choroba neurologiczna. Wymieniają nazwę jednostki chorobowej. My nie wymienimy, bo nie wiedzieliśmy dokumentacji medycznej premiera, a otoczenie szefa rządu i on sam milczą, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając naszym informacjom” – ujawnia w najnowszym wydaniu tygodnik „Sieci”.

Dziennikarze zapytali w Kancelarii Premiera czy Donald Tusk jest chory a jeśli tak, na co.

Nie komentujemy takich spraw, bo są to dane wrażliwe, objęte ochroną – odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu.

O problemach zdrowotnych premiera jako pierwszy wprost znany komentator i wykładowca akademicki dr Michał Kuź.

– Tak, mogę to powtórzyć. Warszawa huczy od plotek, że Donald Tusk ma poważne problemy natury neurologicznej. Wiem o nich z kilku poważnych źródeł – powiedział tygodnikowi „Sieci” Kuź, zastrzegając, że nie będzie wchodził w szczegóły. – Jestem jednak głęboko przekonany, że to nie są rzeczy, które można bagatelizować – podkreślił.

Tylko choroba może skłonić Tuska do oddania sterów rządów

Na temat stanu zdrowia premiera spekulowali też niedawno prorządowi dziennikarze w youtube’owym programie Sekielski Sunday Night Live. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk mówił o „czymś, o czym nie wiemy” w kontekście nieobecności Tuska podczas uroczystości rocznicowych 1 sierpnia a Roman Imielski z „Gazety Wyborczej” podkreślał, że tylko choroba może skłonić Tuska do przekazania sterów rządów Radosławowi Sikorskiemu przed końcem bieżącej kadencji.

„Wojna na Ukrainie, przewartościowanie światowych relacji handlowych za sprawą ceł Donalda Trumpa, kryzys migracyjny. Czy w takich warunkach rządy w państwie może sprawować ktoś, kto nie jest w pełni dysponowany?” – pytają dziennikarze „Sieci”.

W polskim prawie nie zostały uregulowane kwestie związane ze zdrowiem premiera. Konstytucja mówi jedynie o prezydencie, którego Zgromadzenie Narodowe może uznać za trwale niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

„Sieci”: Czy Tusk jest poważnie chory?

