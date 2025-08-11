Globalne wzrosty, pozytywne nastroje od Azji po Amerykę
Na godzinę przed otwarciem rynku kasowego kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie pozytywne otwarcie giełd. W godzinach porannych wystąpiła silna presja podażowa na złoto, które od rana straciło ponad 20 dolarów za uncję (-0,60 proc.).
Podczas piątkowej sesji w Europie na większości parkietów przeważały pozytywne nastroje. Najlepiej poradził sobie hiszpański IBEX35, który umocnił się o (+0,91 proc.). Po przeważającym popycie w pierwszych godzinach sesji końcowo nad kreską zamknęła się giełda włoska (+0,56 proc.). Popyt przeważał w Paryżu, gdzie najważniejszy indeks zyskał (+0,44 proc.) i kontynuował swój trzydniowy rajd. Sektorami, które ciągnęły CAC40 w górę, były: sektor finansowy, sektor surowcowy oraz branża technologiczna – liderem wzrostu okazał się Credit Agricole, który umocnił się o (+3,20 proc.). W ostatniej godzinie notowań inwestorom udało się wyciągnąć szwajcarskie SMI, które końcowo lekko się umocniło o (+0,15 proc.). Niewielkie spadki zobaczyliśmy na niemieckim DAX-ie (-0,12 proc.) oraz angielskim FTSE100 (-0,06 proc.).
Optymizm widoczny był również na większości indeksów w Warszawie, gdzie po silnej końcówce najważniejszy polski indeks WIG20 osiągnął historyczne maksimum. Silnie zyskiwały: CD Projekt (+3,01 proc.), Santander Bank Polska (+2,60 proc.) oraz Budimex (+2,49 proc.). Podobną dynamiką sesji charakteryzował się indeks szerokiego rynku WIG, który zakończył dzień nad kreską, mocniejszy o (+0,79 proc.). Indeks małych spółek sWIG80 zakończył dzień mocniejszy o (+0,41 proc.) – wzrostom przewodziła Mennica (+5,50 proc.). Jedynym indeksem, który zakończył piątkową sesję pod kreską, był mWIG40 (-0,56 proc.) – spadkom przewodziło Asseco (-6,25 proc.).
Za oceanem wszystkie ważne indeksy zyskiwały na wartości – głównym motorem napędowym okazały się technologie oraz sektor ochrony zdrowia. Największym wygranym był Nasdaq Composite, który po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym finalnie umocnił się o (+0,98 proc.). Silnie zyskiwały: Apple (+4,24 proc.), Tesla (+2,29 proc.) oraz Alphabet (+2,49 proc.). Najważniejszy amerykański indeks S&P500 w trakcie sesji wzrósł o (+0,78 proc.). Wyraźnie umocnił się Gilead Sciences (+8,28 proc.) po aktualizacji prognoz finansowych na rok 2025. Warto zwrócić również uwagę na Micron Technology, który zyskał (+6,28 proc.). Na wartości zyskały także przemysłowy Dow Jones Industrial Average (+0,47 proc.) oraz Russell2000 (+0,17 proc.).
W Azji, na półtorej godziny przed otwarciem notowań w Europie, nastroje są zdecydowanie pozytywne. Najmocniej umocnił się indeks giełdy w Szanghaju SHC (+0,45 proc.). Wyraźny trend wzrostowy widoczny jest na wykresie indyjskiego Sensexu, który od rozpoczęcia notowań zdążył zyskać (+0,37 proc.). Przewagę kupujących widać również na giełdzie w Hongkongu, gdzie HSI wzrósł o (+0,17 proc.). Inwestorzy nie handlują dziś w Japonii z powodu obchodzonego tam święta narodowego – „Dnia Gór” – będącego dniem wolnym od pracy. W godzinach porannych wystąpiła silna presja podażowa na złoto, które od rana straciło ponad 20 dolarów za uncję (-0,60 proc.). Na godzinę przed otwarciem rynku kasowego kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie pozytywne otwarcie giełd.
Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion
