„Nawrocki w Polsce”. Dziś o 20:20 w telewizji wPolsce24

W kampanii wyborczej jego relacja z ojcem, pełna wsparcia, dumy i miłości, poruszyła całą Polskę. Teraz Daniel Nawrocki debiutuje w nowej roli. Startuje z nowym programem, który będzie można oglądać w każdą niedzielę o 20:20 na antenie Telewizji wPolsce24.

Dziś, w niedzielę 10 sierpnia o 20:20 Telewizja wPolsce24 wyemituje pierwszy odcinek programu „Nawrocki w Polsce”, który poprowadzi Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP. „Pierwszym gościem Daniela Nawrockiego będzie Filip Chajzer, a w kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. Dariusza „Tigera” Michalczewskiego oraz Kacpra Meynę – przypomina portal wPolityce.pl

To są rozmowy o czymś więcej niż tylko biznes, niż tylko codzienność” - zapowiadał twórca programu na antenie Telewizji wPolsce24.

Daniel Nawrocki w kolejnych odcinkach postawił na osoby związane ze światem ukochanego sportu jego ojca.

Kolejnymi gośćmi będą Dariusz Michalczewski oraz Kacper Meyna. Michalczewskiego każdy raczej zna, to jest były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej, a drugim gościem ale w sumie takim najważniejszym w tym odcinku jest Kacper Meyna, aktualnie najlepszy polski bokser, mistrz, posiadacz pasa Mistrza Polski. Co ciekawe, Kacper Meyna, mimo że ma już swoje pierwsze walki zagraniczne za sobą, to jest także strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz żołnierzem Wojska Polskiego — zdradził Daniel Nawrocki.

