Ceny OC w dół drugi miesiąc z rzędu. Wojna cenowa?

W ciągu dwóch miesięcy średnia cena OC spadła o 38 zł. Choć obniżka nie jest spektakularna, to pierwszy taki trend spadkowy od 2022 roku. Wg danych Rankomat.pl cena obowiązkowej polisy komunikacyjnej obniżyła się do poziomu sprzed roku i wynosi 673 zł. Czy oznacza to, że ubezpieczyciele wracają do wojny cenowej?

Od stycznia 2023 do maja 2025 roku ceny OC przeważnie rosły. Tylko pięć razy zanotowano spadki – niewielkie, bo od 2 do 12 zł. Teraz mamy do czynienia z dwoma kolejnymi miesiącami spadków – o 21 zł w czerwcu i 17 zł w lipcu. To może sugerować początek korzystniejszego okresu dla kierowców.

Kilka procent w dół

W lipcu średnia składka OC spadła o 2,5 proc. w porównaniu do czerwca i była tylko o 0,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Co ciekawe, w zestawieniu z najwyższym poziomem cen od początku 2023 roku – czyli z majem 2025 – obecne ceny są już o ponad 5 proc. niższe

.– W ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeniowe zanotowały stratę techniczną sięgającą 600 mln zł. Podwyżki były próbą częściowego odrobienia strat w segmencie OC. Dziś sytuacja finansowa branży się stabilizuje, więc firmy wracają do walki o klienta – i robią to najskuteczniejszym sposobem: przez obniżki cen. Trzeba jednak pamiętać, że koszty likwidacji szkód i obsługi polis nadal rosną. Dla kierowców oznacza to chwilowy odpoczynek od wzrostu opłat – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Rankomat.pl.

Zmiany na podium – Wrocław droższy od Gdańska

Po latach dominacji Gdańska, tytuł najdroższego miasta dla kierowców przejął Wrocław. Średnia składka OC wynosi tam obecnie 889 zł – to o 38 zł mniej niż miesiąc wcześniej, ale wciąż o 27 zł więcej niż w Gdańsku (862 zł). Trzecie miejsce zajmuje Łódź z kwotą 799 zł.

Z kolei Lublin po raz pierwszy trafił do grona trzech najtańszych miast – tam OC kosztuje średnio 694 zł. Taniej jest tylko w Rzeszowie (647 zł) i Opolu (631 zł).

W skali miesiąca ceny OC spadły w każdym mieście wojewódzkim – z wyjątkiem Białegostoku, gdzie odnotowano wzrost o 2 proc.. Największe obniżki miały miejsce w Łodzi (8 proc.), a najmniejsze w Gorzowie Wielkopolskim (0,1 proc.).

Tylko na Podlasiu bez obniżek

W ujęciu wojewódzkim tylko podlaskie zanotowało wzrost cen – o niespełna 1 proc.. W pozostałych regionach składki spadły: od 0,5 proc. na Podkarpaciu po 6,3 proc. w Lubuskiem. Najdrożej było na Pomorzu – 754 zł, a najtaniej w województwie podkarpackim – 574 zł.

