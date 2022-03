Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra - Co nowego oferują flagowce Samsunga?

Fani firmy Samsung, z pewnością bardzo się ucieszą, ponieważ w ostatnim czasie na rynku pojawiły się, trzy nowe, niezwykle interesujące modele z serii Galaxy: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ oraz Samsung Galaxy S22 Utra. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ich temat.

Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra - najważniejsze informacje

Samsung od dawna szczyci się tytułem czołowego producenta smartfonów na świecie. Producenci nieustannie pracują nad wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych. W ostatnim czasie na rynku ukazały się modele Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra. Wszystkie trzy modele smartfonów posiadają system Android 12 z One UI 4.1. Samsung Galaxy S22 posiada ekran o przekątnej 6,1 cali Dynamic AMOLED, Full HD+. Panel dotykowy jest odświeżany w 240 Hz. Przekątna ekranu smartfonu S22+ to 6,6 cali, natomiast modelu S22 Utra 6,8 cali. Pozostałe parametry są takie same.

Jeśli chodzi o pamięć, modele S22 oraz S22+ mają maksymalnie pamięć 8/ 256 GB, a smartfon S22 Ultra - 13 GB/ 1 TB. Są to bardzo atrakcyjne wartości, konkurencyjne dla innych ofert w podobnym przedziale cenowym.

Modele z najnowszej serii Galaxy mogą poszczycić się bardzo dobrym aparatem. W modelach S22 i S22+ główna jednostka ma 50 MP, dostępny jest jeszcze szerokokątny obiektyw 12 MP i teleobiektyw 10 MP. Z kolei model S22 Ultra, pod tym kątem jest o klasę lepszy - główna jednostka ma 108 MP, pozostałe obiektywy mają te same parametry.

Wszystkie trzy modele posiadają opcję połączenia z modemem 5G, Wi - Fi, NFC, a także Bluetooth 5.2. Ceny najnowszych modeli z linii Galaxy to kolejno: ok. 4000 zł (S22), ok. 5000 zł (S22+) i ok. 5800 zł (S22 Ultra).

Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra - pozostałe informacje

Trzy najnowsze modele z serii Galaxy charakteryzują się bardzo zróżnicowaną pojemnością akumulatora. Model S22 posiada baterię 3700 mAh, S22+ 4500 mAh, a S22 Ultra aż 5000 mAh, co jest bardzo atrakcyjną propozycją. Każdy model można ładować przewodowo i bezprzewodowo.

Duże różnice między tymi modelami, można także upatrywać, analizując ich wielkość i wagę. Samsung Galaxy S22 wygodnie leży w dłoni i bardzo dobrze się go obsługuje. Jego wymiary to 146 x 70, 6 x 7,6 mm i waży 168 g. Nieco większy jest Samsung Galaxy S22+, jego wymiary to: 157, 4 x 75,8 x 7,6 przy wadze 196 g. Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra jest zdecydowanie największy. Jego wymiary to 163,3 x 77,9 x 8,9, a waga to aż 229 g.

Jeśli chodzi o czujniki, smartfony posiadają: akcelerator, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, magnatometr, żyroskop, barometr, czujnik grawitacyjny, czujnik Halla, a także czytnik linii papilarnych.

Wszystkie dane techniczne stawiają smartfony Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra na bardzo wysokim poziomie pośród innych telefonów dostępnych w tym przedziale cenowym. Gdzie można kupić smartfony Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra?

Smartfony Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra można wygodnie nabyć za pośrednictwem portalu Ceneo.pl. Jest to niezwykle nowoczesna, profesjonalna i niezawodna porównywarka cenowa. Dzięki niej można szybko i komfortowo zestawiać ze sobą oferty kilku różnych sklepów. W ten sposób każdy użytkownik może sprawdzić, gdzie oferty są dostępne w najlepszym przedziale cenowym.

Dokonując zakupu za pośrednictwem platformy Ceneo.pl można w bardzo komfortowy sposób nabyć najnowsze modele z linii Galaxy. Wystarczy tylko znaleźć interesujący model smartfonu i przeanalizować dostępne propozycje, które będą uszeregowane od najniższej ceny. Dodatkowo użytkownik może także zapoznać się z opiniami wystawionymi przez innych użytkowników na temat konkretnych produktów lub sklepów. W ten sposób można dokonać bardziej świadomych i bezpiecznych zakupów, a także uchronić się przed oszustwami i wyłudzeniami.

Smartfony Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra to niezwykle interesujące modele, które z pewnością spełnią wymagania wszystkich grup klientów. Warto przeanalizować szczegółowe informacje na ich temat i zdecydować się na zakup!