Sasin zawiadamia prokuraturę w sprawie KPO i Tuska!

Poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska przy podziale środków z KPO. Polityk poinformował o tym w sobotę w mediach społecznościowych.

Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez @donaldtusk przy podziale środków z KPO – podał w mediach społecznościowych poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, dołączając fotokopie dokumentów dla prokuratury.

W zawiadomieniu tym czytamy m.in. o „podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za dysponowanie środkami pochodzącymi z Krajowego Programu Odbudowy. (…) Funkcjonariusz ci poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków mogli działać na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, a także doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa znacznej szkody majątkowej”.

Wniosek Jacka Sasina o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie KPO / autor: X / @SasinJacek

Z uwagi na skalę ujawnionych nieprawidłowości oraz brak adekwatnych działań po ich ujawnieniu – które to okoliczności wskazują na systemowy charakter nieprawidłowości w mojej ocenie w pierwszej kolejności należałoby zbadać stan wiedzy i działania podejmowane przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w wykonaniu jego obowiązków wynikających z art. 148 Konstytucji RP oraz przepisów szczegółowych” – napisano w zawiadomieniu.

Wniosek Jacka Sasina o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie KPO / autor: X / @sasinjacek

Panie Ministrze @MS_GOV_PL Żurek– oczekuję, że z takim samym zapałem rozliczycie aferę KPO, jak chcecie rozliczać rzekomą aferę Funduszu Sprawiedliwości – dodał Jacek Sasin w swoim wpisie na X.

Sek

»» O tym, na co firmy dostały pieniądze z KPO czytaj tutaj:

Afera z pieniędzmi z KPO. Rząd wyłącza stronę z danymi!

Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Posłowie PiS: KPO to największa afera obecnego rządu

Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

»»Oto co Polacy będą musieli spłacać w ramach KPO: „Kasa Platformy Obywatelskiej”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!