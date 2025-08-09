Wyciek ropy z rurociągu pod Płockiem

W miejscowości Dobra niedaleko Płocka (Mazowieckie) doszło do niewielkiego wycieku ropy naftowej z rurociągu PERN. Pozostała infrastruktura tej magistrali funkcjonuje normalnie. Zdarzenie nie ma wpływu na dostawy do klientów - poinformowała w sobotę spółka.

Według PERN niewielki wyciek ropy naftowej został wykryty w piątek wieczorem na jednej z nitek wschodniego odcinka rurociągów w miejscowości Dobra, w gminie Bodzanów. „Wyciek zidentyfikowano na działce rolnej. Ropa naftowa nie była tłoczona w chwili zdarzenia z uwagi na brak planowych dostaw. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców” - przekazała w sobotnim komunikacie spółka.

Interwencja strażaków i służb PERN

Po wykryciu wycieku surowca z magistrali na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe PERN oraz Państwowa Straż Pożarna, które zabezpieczyły teren. Awaria - jak zapewniła spółka - została usunięta, a fragment rurociągu na tym odcinku pozostanie czasowo wyłączony z eksploatacji do momentu pełnej oceny jego stanu technicznego.

PERN zaznaczył, że bada przyczyny zdarzenia. „Pozostała infrastruktura PERN, w tym inne odcinki rurociągu, funkcjonują normalnie. Zdarzenie nie ma wpływu na bieżące dostawy do klientów” – przekazała spółka. Jednocześnie PERN podkreślił, że o awarii powiadomione zostały służby ochrony środowiska. „Rozpoczęto działania zmierzające do usunięcia środowiskowych skutków awarii przez wyspecjalizowaną firmę” - dodała spółka.

Rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz powiedział PAP, że służby spółki odkopały w miejscu wycieku fragment rurociągu, z którego doszło do wycieku ropy naftowej i zabezpieczyły uszkodzenie. Wkrótce rozpocznie się rekultywacja terenu.

Nie ma jeszcze danych o przyczynach awarii

Przyczyny wycieku ustali ostatecznie nasza komisja. Na tę chwilę nie mamy informacji o tym, żeby na to zdarzenie mogły mieć wpływ jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, czy to ludzkie czy też mechaniczne – dodał Łukaszewicz.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

PERN zarządza w Polsce siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

