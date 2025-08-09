Informacje
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim podpisał projekt ustawy o ochronie polskiej wsi / autor: X / @prezydentpl
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim podpisał projekt ustawy o ochronie polskiej wsi / autor: X / @prezydentpl

„Ochrona polskiej wsi” - kolejny punkt „Planu 21”!

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2025, 12:48

    Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 13:42

W sobotę podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.

  • Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami – powiedział Nawrocki w trakcie wystąpienia. - Polska wieś potrzebuje realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego – dodał.

Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem – powiedział prezydent.

Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił „konstytucją polskiego rolnictwa”. - Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy – zaznaczył Nawrocki.

PAP, sek

