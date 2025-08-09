„Ochrona polskiej wsi” - kolejny punkt „Planu 21”!

W sobotę podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.

Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami – powiedział Nawrocki w trakcie wystąpienia. - Polska wieś potrzebuje realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego – dodał.

Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem – powiedział prezydent.

»» O podpisaniu przez prezydenta kolejnych projektów ustawodawczych czytaj tutaj:

Prezydent w Kaliszu: CPK tu wróci!

Nawrocki: „wywiązuję się z kontraktu z wyborcami”

Podwyżka progu podatku PIT – projekt tuż-tuż!

Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił „konstytucją polskiego rolnictwa”. - Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy – zaznaczył Nawrocki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Liczba stacji Moya rośnie szybciej niż sieci koncernów

Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

»»Oto co Polacy będą musieli spłacać w ramach KPO: „Kasa Platformy Obywatelskiej”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!