Spotkają się znów w Białym Domu

Prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. – napisał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szafernaker w sobotę w mediach społecznościowych.

„W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!” – napisał w sobotę na swoim profilu na platformie X szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szafernaker.

O czym będą rozmawiać prezydenci

O szczegóły spotkania pytany był w sobotę w Polsat News Marcin Przydacz, minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Potwierdził, że rozmowy z Amerykanami były prowadzone od pierwszych dni po tym, jak Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta.

Ja sam byłem w Białym Domu, w Pentagonie. Rozmawialiśmy o tym, jak te relacje układać już pod nowym kierownictwem Pałacu Prezydenckiego. Cieszę się bardzo, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na wizytę. To była jedna z obietnic prezydenta Nawrockiego, że pierwszą wizytę złoży w Waszyngtonie - powiedział.

Poinformował, że głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo i sytuacja za wschodnią granicą Polski. Dodał, że drugim tematem, który zostanie poruszony, będzie współpraca gospodarcza i energetyczna pomiędzy Polską a USA.

Jasne jest, że Amerykanie są ważnym dostarczycielem nośników energii do Polski - mówimy tu chociażby o skroplonym gazie - a także są ważnym partnerem w budowie elektrowni jądrowej. Dla prezydenta ważne jest, by Polacy mieli tani prąd i tanią energię, a to może zapewnić właśnie współpraca w zakresie budowy elektrowni atomowej - zaznaczył Przydacz.

Podkreślił, że trzecim punktem spotkania będzie polsko-amerykańska współpraca w zakresie nowych technologii.

- Chcemy, żeby gospodarka polska rozwijała się także w tym zakresie, abyśmy szli naprzód w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie i nie myśleli tylko o tym, jak tu dostać jakikolwiek kredyt z kierunku Brukseli, który później jest przez działaczy Platformy (Obywatelskiej - PAP) dysponowany na jachty i różnego rodzaju dyskoteki, kluby. My chcemy rozwoju Polski - zapewnił.

Dopytywany o kolejne po Stanach Zjednoczonych kierunki podróży prezydenta Nawrockiego Przydacz zapewnił, że trwają prace, aby były to kierunki „jak najbardziej istotne dla Polski”.

Zapytany o ewentualne spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim w sprawie polskich placówek w USA Przydacz odpowiedział, że oczekiwanie prezydenta w temacie polskich placówek w USA „zostało jasno wyrażone”.

Obrażający wcześniej prezydenta Donalda Trumpa Bogdan Klich nie był optymalną kandydaturą na to stanowisko. Będzie tutaj oczekiwanie zmiany podejścia z MSZ-u. Będziemy o tym rozmawiać, myślę, że w perspektywie następnych dni i tygodni na różnych poziomach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - zapowiedział.

Karol Nawrocki zaprosił już Donalda Trumpa do Polski

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie. 1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie.

10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i że otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

Na początku maja, przed I turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumpem. O spotkaniu informowały m.in. służby prasowe amerykańskiego prezydenta.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Liczba stacji Moya rośnie szybciej niż sieci koncernów

Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

»»Oto co Polacy będą musieli spłacać w ramach KPO: „Kasa Platformy Obywatelskiej”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!