Brzezinski: relacje USA i Polski są bliższe niż kiedykolwiek

Stany Zjednoczone i Polska razem stawiają czoła globalnym wyzwaniom, relacje USA i Polski są bliższe niż kiedykolwiek - podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski po spotkaniu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris i premiera Mateusza Morawieckiego

Kamala Harris od spotkania w czwartek rano z szefem polskiego rządu rozpoczęła wizytę w Polsce.

W otwartej dla mediów części rozmowy z wiceprezydent USA, premier podkreślał wagę wzmocnienia wschodniej flanki NATO, szczególnie obecnie, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie oraz potrzebę rozmowy o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać suwerenność oraz integralność terytorialną ich kraju, ponieważ „oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy”. Morawiecki podziękował za decyzję USA o wprowadzeniu embarga na rosyjski gaz i ropę naftową, ponieważ - jak podkreślił - to te surowce napędzają „machinę wojenną Rosji”.

Wiceprezydent Harris oświadczyła, że przyjechała na wschodnią flankę NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz innych sojuszników z NATO.

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności właśnie o Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną - podkreśliła wiceprezydent USA.