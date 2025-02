Kłótnia w Białym Domu. „Igrasz z III wojną światową”

Albo zawrzemy układ, albo wychodzimy - powiedział prezydent USA Donald Trump do Wołodymyra Zełenskiego podczas kłótni w Gabinecie Owalnym. Trump oskarżył Zełenskiego o „igranie z III wojną światową”. Konferencja prasowa Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego została odwołana - poinformowała dziennikarzy rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.Nie dojdzie też do zaplanowanego podpisania umowy o minerałach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na pokój; będzie mógł wrócić do USA, kiedy będzie na niego gotowy – napisał po spotkaniu prezydent Donald Trump na platformie Truth Social.

Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się kłótnią między dwoma liderami i wiceprezydentem JD Vancem. Trump oskarżył Zełenskiego o brak szacunku, zarzucał mu, że igra z III wojną światową, i groził, że jeśli nie pójdzie na układ z Putinem, Ameryka wycofa wsparcie.

„Problem polega na tym, że dałem ci siłę, żebyś był twardzielem, ale nie sądzę, żebyś był twardzielem bez Stanów Zjednoczonych. Twój naród jest bardzo odważny, ale albo zawrzesz umowę, albo wycofujemy się, a jeśli się wycofamy, będziesz musiał walczyć. Nie sądzę, żeby to dobrze poszło i się o tym przekonasz” - mówił podniesionym głosem Trump, zwracając się do Zełenskiego i kończąc kilkuminutową kłótnię.

Do sporu doszło po tym, gdy do dyskusji włączył się wiceprezydent JD Vance. Kiedy korespodent Polskiego Radia zapytał Trumpa o obawy o jego zbyt dużą sympatię do Władimira Putina, prezydent odparł, że nie jest sprzymierzony z żadną ze stron konfliktu, lecz zauważył, że Zełenski pała nienawiścią do Putina, co utrudni mu zawarcie porozumienia.

„On ma ogromną nienawiść i rozumiem to, ale mogę ci powiedzieć, że druga strona (Rosja) też go nie kocha. Więc to nie jest kwestia sprzymierzania się” - powiedział Trump.

Vance dodał potem, że Joe Biden „mówił twardo o Putinie„, lecz pozwolił mu zniszczyć Ukrainę, a Trump chce spróbować dyplomacji. Wtedy Zełenski zwrócił się do Vance’a, wytykając mu, że Putin wielokrotnie łamał podpisywane porozumienia.

„Więc co to za rodzaj dyplomacji, o jakim mówisz, JD?” - pytał Zełenski.

„Mówię o takim rodzaju dyplomacji, który położy kres niszczeniu twojego kraju” - odparł Vance, zarzucając Ukraińcowi brak szacunku. „Teraz wy chodzicie i zmuszacie poborowych do pójścia na front, bo macie problemy kadrowe. Powinieneś podziękować prezydentowi, że próbuje zakończyć ten konflikt” - dodał.

Kiedy Zełenski powiedział, że Ameryka nie czuje tego, co czuje Ukraina, ale może kiedyś, Trump odparł:

„Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby cokolwiek dyktować. To właśnie robisz” - powiedział Trump. Do kłótni włączył się też wiceprezydent Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi. Trump dodał, że Zełenski nie okazuje mu szacunku.

„Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową” - oskarżał Trump do prezydenta Ukrainy.

Trump: Zelenski będzie mógł wrócić do USA, kiedy będzie na niego gotowy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na pokój; będzie mógł wrócić do USA, kiedy będzie na niego gotowy – napisał po spotkaniu Donald Trump na platformie Truth Social.

„Zorientowałem się, że Zełenski nie jest gotowy na pokój, jeśli Ameryka się zaangażuje. Będzie mógł wrócić, gdy będzie gotowy na pokój” – napisał prezydent USA.

Jak dodał Trump, prezydent Ukrainy „nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym Gabinecie Owalnym”.

Trump : Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski

„Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski” - mówił wcześniej Donald Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza Polskiego Radia na temat podtrzymania zobowiązań sojuszniczych w NATO.

Trump stwierdził, że podtrzymuje zobowiązanie wobec państw bałtyckich i całego NATO, choć zaznaczył, że NATO musi zwiększyć wydatki na obronność.

Zełenski ostrzegł, że jeśli Ukraina nie powstrzyma Putina, Rosja „pójdzie dalej, do państw bałtyckich i Polski”.

„Ale najpierw ruszy na państwa bałtyckie, bo one były republikami ZSRR i Putin chce je przyłączyć z powrotem do swojego imperium” - powiedział ukraiński prezydent.

PAP, sek

