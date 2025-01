Rzecznik MSZ: słowacka delegacja wybrała trasę do Moskwy

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował PAP, że Polska nie odmówiła słowackiej delegacji, która w niedzielę rozpoczęła wizytę w Moskwie, możliwości przelotu nad swoim terytorium. Według Wrońskiego strona słowacka wysłała niekompletne dokumenty, a poproszona o ich uzupełnienie zdecydowała o zmianie trasy.

Sześcioosobowa delegacja parlamentu Słowacji w niedzielę rozpoczęła wizytę w Moskwie. Wiceprzewodniczący parlamentu, lider Słowackiej Partii Narodowej (SNS) Andrej Danko poinformował, że zgody na przelot samolotu nie wyraziła Polska. „Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je jako rzeczywistość” - powiedział Danko przed odlotem do Rosji.

Według Wrońskiego z informacji, jakie otrzymał w MSZ wynika, że sprawa wyglądała inaczej.

„Nie odmówiliśmy stronie słowackiej przelotu, tylko oni wysłali nam niekompletne dokumenty, bez noty, a potem, w trakcie procedowania sprawy - gdy zostali poproszeni o ich uzupełnienie - poinformowali o zmianie trasy” - powiedział PAP rzecznik MSZ.

W składzie delegacji jest także wiceprzewodniczący parlamentu ze strony partii Kierunek (Smer), której liderem jest premier Robert Fico, Tibor Gaszpar; trzech kolejnych posłów tej partii oraz poseł SNS.

„Rozmawiałem z ministrem obrony, a zarazem wicepremierem rządu słowackiego, chcemy zacieśniać współpracę dotyczącą zbrojeń, polityki zbrojeniowej. Słowacja posiada duże zdolności do produkcji amunicji i będzie z tego czerpać” – powiedział szef MON pytany o stosunki polsko-słowackie.

Wskazał, że chodzi o kierunek dotyczący m.in. współpracy firm, inwestycji, produkcji amunicji.

„Umówiliśmy się na wynegocjowanie takiej umowy, która w kilku punktach dotyczących szczególnie przemysłu zbrojeniowego będzie niedługo podpisana pomiędzy naszymi państwami. Pod tym względem ta sytuacja jest dobra” – dodał szef MON.

„A jeżeli chodzi o kierunek lotu, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy” – podkreślił.