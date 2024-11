„Zwycięstwo bardzo potrzebne światu”

Mimo braku ostatecznych wyników wyborów prezydenckich gratulacje Donaldowi Trumpowi złożył już szef NATO Mark Rutte, a także przywódcy części krajów, w tym prezydenci Polski, Ukrainy i Francji oraz premierzy Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zwycięstwa wyborczego pogratulował Trumpowi prezydent RP Andrzej Duda.

„Gratulacje, Panie Prezydencie Trump! Zrobiłeś to! - napisał w środę na platformie X.

Sekretarz generalny NATO na platformie X przekazał, że „właśnie pogratulował prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi”.

Gratulacje złożył „prezydentowi elektowi” również premier Izraela Benjamin Netanjahu.

„Wasz historyczny powrót do Białego Domu to nowy początek dla Ameryki i potężne odnowienie wielkiego sojuszu między Izraelem a Ameryką. To ogromne zwycięstwo!” – podkreślił w oświadczeniu na X.