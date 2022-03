LOT nie poleci do Chin. Kara za chorych pasażerów

Kolejna kara dla PLL LOT i kolejny zakaz lotów do Chin. Teraz zakaz lotów będzie obowiązywał aż 4 tygodnie od 18 kwietnia do 15 maja. Zakaz został wprowadzony po wykryciu przypadku zarażenia się koronawirusem u 12 pasażerów lotu z Warszawy do Tiencin. Lot odbył się 2 marca – poinformowała Anna Pustizzi na portalu tanie-loty.com.pl.

Chiny prowadzą bardzo restrykcyjną politykę dotyczącą Covid-19. Wprowadzono także system, który karze linie lotnicze, na pokładach których znajdą się osoby zakażone.

O karze nałożonej przez Chiny na PLL LOT poinformował polski korespondent z Chin Tomasz Sajewicz.

W oświadczeniu przewoźnika czytamy:

Uprzejmie informujemy, że wszyscy pasażerowie przed wylotem do Chin muszą być przetestowani zarówno testem antygenowym, jak i PCR w placówkach zaaprobowanych przez chińską ambasadę w Warszawie. Ambasada chińska weryfikuje każdy test i pasażera, który udaje się do Chin. Pomimo zachowania tych środków ostrożności, władze chińskie po raz kolejny poinformowały nas o pozytywnych wynikach testów na COVID-19 wśród pasażerów. Będzie to skutkowało zawieszeniem możliwości wykonywania operacji do Chin przez PLL LOT do 15 maja. Z informacji, które posiadamy, wynika, że podobne problemy dotyczą innych przewoźników wykonujących rejsy do Chin.

