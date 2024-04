LOT znowu poleci do Tel-Awiwu

PLL LOT wznawiają połączenia do Tel-Awiwu i Bejrutu - poinformował w poniedziałek po południu rzecznik polskiej linii lotniczej Krzysztof Moczulski. Pierwszy samolot do Tel-Awiwu wystartuje we wtorek o godz. 23.10.

Rzecznik zapewnił, że przewoźnik jest w kontakcie z pasażerami. „W miarę potrzeby nie wykluczamy uruchomienia w najbliższym czasie dodatkowego rejsu, aby zapewnić wszystkim jak najszybszą możliwość przelotu” - dodał Moczulski.

Ze względu na sytuację geopolityczną LOT zdecydował w sobotę o odwołaniu lotów do Tel-Awiwu i do Bejrutu. Odwołane też zostały rejsy niedzielny wieczorny i poniedziałkowy poranny do Tel-Awiwu.

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym na początku kwietnia zginęło kilku irańskich oficerów. Iran oskarżył o to Izrael.

Michał Boroń (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela uderza nie tylko we właścicieli domów

Nadchodzi nowy podatek ETS2! „Dla najbiedniejszych”. Od UE

Unia bierze się za łososie. Producenci w strachu