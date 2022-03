Nowak: Jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO

Komisja Europejska „lada chwila” powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy; jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie – zapowiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Według Nowaka trzech unijnych komisarzy miało zapewnić, że jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy i że „lada chwila” zostanie on uruchomiony. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. „Taki projekt wpłynął do Sejmu” – przekazał szef MRiT.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.