Buda o KPO: jesteśmy blisko porozumienia z KE

Polska jest bliska porozumienia z Komisją Europejską w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

Tak jak Komisja Europejska jest gotowa zawrzeć porozumienie (w sprawie przyjęcia KPO - PAP), tak i Polska jest już bardzo blisko, jest gotowa to porozumienie zawrzeć, ale musi dojść do porozumienia, co do warunków tego uzgodnienia. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko, ale nie możemy powiedzieć, że wszystko jest uzgodnione - powiedział Buda.

Dzisiaj mamy taką sytuację, to prawda, że leży na stole dosłownie kilka spraw, które są jeszcze do uzgodnienia, ale nie możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że do niego dojdzie albo w jakiej perspektywie czasowej - dodał.