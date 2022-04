Müller o KPO: Trwają rozmowy z Komisją Europejską

Trwają rozmowy z Komisją Europejską - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o negocjacje ws. Krajowego Planu Odbudowy. Komisja próbuje do warunków zawartych w KPO wprowadzić ogólniki, które w przyszłości mogłyby rodzić nieporozumienia; musimy to ścisłe uregulować - wskazał.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził w środę odnosząc do terminu przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez KE, że w najbliższych tygodniach - kwiecień, najpóźniej maj - powinniśmy dojść do akceptowalnego porozumienia. Dodał, że nastąpi to raczej wcześniej niż później.

Rzecznik rządu został zapytany w piątek w TVP Info o negocjacje z Komisją ws. KPO. „Tutaj trwają rozmowy” - powiedział.

Müller dodał, że „Komisja Europejska czasami próbuje do tych warunków, tych kamieni milowych, które są w Krajowym Planie Odbudowy, wprowadzić takie ogólniki, w ogóle stwierdzenia, które w przyszłości mogłyby rodzić nieporozumienia pomiędzy nami a Komisją Europejską”.

„Dlatego my pracujemy teraz nad tym, aby te określenia były ścisłe, tak abyśmy znowu później nie wrócili do rozmów i patrzenia na siebie dziwnym wzrokiem - bo ty miałeś co innego na myśli, ja miałem co innego - tak to funkcjonować nie może. Więc musimy to ścisłe uregulować” - powiedział rzecznik.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

W środę komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym będzie propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Komisja ma wznowić prace po świętach wielkanocnych, a według wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego projekt trafi na obrady plenarne na kolejnym posiedzeniu Sejmu, 27-28 kwietnia.

Czytaj też: PGNiG wyczarterowało kolejne cztery statki do przewozu LNG

PAP/kp