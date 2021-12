Adamczyk: W Polsce drogi ekspresowe nie będą płatne dla aut osobowych

W Polsce drogi ekspresowe nie będą płatne dla samochodów osobowych - zapewnił w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Stwierdził, że opóźnienie przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy przez KE nie zagraża inwestycjom drogowym w naszym kraju.

Szef resortu infrastruktury pytany w czwartkowej audycji Programu I Polskiego Radia o to, czy brak zatwierdzenia europejskiej części KPO przez KE dla Polski zagraża inwestycjom drogowym w naszym kraju wskazał, że są one „realizowane bez zakłóceń”. „Ta sytuacja nie spowalnia, ani nie blokuje budów” - stwierdził Adamczyk. Zauważył, że w Polce nie ma budowy, która została zatrzymana z powodu tego, że KE nie zatwierdziła KPO.

Adamczyk zwrócił uwagę, że w ramach KPO zaplanowano „dwa duże komponenty inwestycyjne”. „Polegają na dofinansowaniu budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych oraz w zakresie punktowych inwestycji, które poprawiają bezpieczeństwo. Przeznaczono na to ok. 3 mld zł; przygotowania tych inwestycji trwają” - wskazał. Chodzi m.in. o budowę obwodnic wokół miast, ciągi pieszo-rowerowe czy bezpieczne skrzyżowania - dodał.

Minister pytany o dojazd koleją na krakowskie lotnisko w Pyrzowicach przypomniał, że połączenie kolejowe jest budowane. „Jest ono w fazie przygotowania, które pomoże wkrótce rozpocząć bezpośrednią fazę realizacji. Mam nadzieję, że 2024 r. to będzie termin, kiedy pojedziemy już koleją do lotniska w Pyrzowicach” - powiedział. Dodał, że będzie to możliwie z Dworca Głównego w Katowicach, ale - jak zastrzegł - nie będzie to „bezpośredni dojazd, który skórci czasowo dostęp do lotniska”.

Adamczyk przypomniał też, że przed kilkoma dniami w Szczecinie podpisano decyzję o pozwoleniu na budowę dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 na wyspie Wolin do Świnoujścia, co daje szansę na to, że „przekazanie placu budowy nastąpi w najbliższych tygodniach”. „Z nadejściem wczesnej wiosny czy sprzyjającej pracom budowlanym późnej zimy nastąpi wbicie pierwszej łopaty, rozpoczęcie ostatniego fragmentu tej inwestycji” - powiedział. Dodał, że w Świnoujściu trwają też prace przy budowie tunelu pod Świną. „Postępują one zgodnie z harmonogramem” - zaznaczył.

Adamczyk wyraził nadzieję, że trasę ze Szczecina do Gdańska będzie można w pełni przemierzyć drogą ekspresową S6 w 2025 r. Zaznaczył, że będzie to bezpieczna droga „o parametrach - bez mała - autostrady”, ale bezpłatna.

„W Polsce drogi ekspresowe nie są i nie będą drogami płatnymi dla samochodów osobowych” - zapewnił.

Europejski Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie miały przygotować swoje KPO. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek.

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

PAP/kp