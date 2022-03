Polska otrzyma broń jądrową? Tylko to zapewniłoby nam bezpieczeństwo

Dzisiejszy eksport polskiej zbrojeniówki to głównie sprzęt i usługi dla sił powietrznych, broń strzelecka czy systemy kierowania uzbrojeniem. Eksportujemy także kołowe transportery opancerzone Rosomak. Kluczowa jest jednak modernizacja polskiego przemysłu zbrojeniowego, by mieć co sprzedawać w przyszłości - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej.