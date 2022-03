Rekordowy zysk KGHM!

Zysk netto grupy wyniósł 1,394 mln zł. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 755 mln zł. Skonsolidowany wynik netto to 6,1 mld zł. To niemal 3,5 razy lepiej niż przed rokiem.

Skorygowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem) wzrosła w 2021 roku o ponad połowę (+56 proc.) z 6,6 mld zł w 2020 roku do 10 327 mld zł w 2021, ale wzrosły też koszty podatkowe oraz koszty opcji na surowce. Aktywa netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 6,1 mld zł, osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł. KGHM notuje w tym duży przyrost przychodów ze sprzedaży

Pandemia nie tylko dodała nam skrzydeł, ale osiągnęliśmy najlepsze wyniki operacyjne w historii tej firmy. Osiągnęliśmy najlepszą lekkość i zwrotność, co w przypadku takiego światowego giganta nie jest proste. Za ten ogrom pracy, wysiłek i mądrość decyzji należą się zespołowi ogromne podziękowania - zaznaczył Marcin Chludziński, prezes KGHM.

KGHM pochwalił się też najlepszymi wynikami w historii zagranicznych aktywów, w tym Sierra Gorda. Cała grupa kapitałowa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3 proc., czyli o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton dla udziału 55 proc.) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą na miedź, przełożył się na ponad 26 proc. wzrost przychodów grupy, które wyniosły 29,8 mld zł.

Po raz pierwszy w historii pieniądze nie płyną już z Polski do Chile ale z Chile do Polski - zaznaczył.

Za czwarty kwartał 2021 roku, KGHM Polska Miedź odnotował 1 394 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 626 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 2 597 mln zł w IV kw. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 068 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 7 052 mln zł rok wcześniej.

Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali, obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie” - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. GK KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3%, tj. o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton dla udziału 55%) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą na miedź, przełożył się na ponad 26% wzrost przychodów grupy, które wyniosły 29,8 mld zł.

W Sierra Gorda wzrosła zarówno produkcja miedzi płatnej (+28%), jak i zysk operacyjny w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2,4-krotny wzrost na 55% udziale KGHM Polska Miedź). Sytuacja finansowa chilijskiej kopalni KGHM pozwoliła, pierwszy raz w historii, na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki - zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 5 169 mln zł wobec 1 779 mln zł zysku rok wcześniej.

Produkcja w grupie kapitałowej rosła rok do roku. KGHM zamknęła rok na poziomie 754 ton miedzi płatnej, 1366 ton srebra, 164 tys. ton metali szlachetnych.

Podtrzymaliśmy nasza drugą pozycję na świecie jako producent srebra i jest to ważny wynik mający ważny wpływ na wynik finansowy. Wszystkie segmenty produkcji równo dołożyły się do tego wzrostu produkcji. A nie był to łatwy rok, obarczony covidem i typowymi problemami wpływu natury na geologię. Również w obszarze produkcji rudy produkcja wzrosła, w tym dzięki koncentratom i złomowi kupowanemu poza Polską. Ta gałąź będzie rozwijana, ponieważ stawiamy na gospodarkę obiegu zamkniętego i przeróbkę złomów. Uczymy się tego, trzeba to zgrać z innymi możliwościami, ale sięgamy po złom na cały świat - powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

KGHM notuje duży przyrost przychodów ze sprzedaży. Firma zakończyła rok na poziomie prawie 30 mld zł przychodu. (bez Sierra Gorda, bo nie jest ona konsolidowana – red.). Główne czynniki przychodów to zmiana notowań metali.

Średnia cena miedzi wzrosła rok do roku. 517 mln zł dodatkowej sprzedaży ołowiu, renu, selenu i innych.

Wynik obciążyły m.in. zamiana wolumenu sprzedaży podstawowych produktów, opodatkowanie zmiana kursu złotego do dolara oraz zwłaszcza korekta przychodów z tytułu instrumentów pochodnych (minus 1 974).

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji w Ukrainie oraz wdrożonym systemem sankcji nie wpływa istotnie na działalność operacyjną Grupy KGHM, ryzyko zakłócenia ciągłości działania Grupy Kapitałowej z tego tytułu oceniane jest jako niskie. Grupa nie ma bezpośrednich istotnych transakcji z podmiotami z Rosji, Białorusi i Ukrainy, kontakty takie mają niektórzy pośrednicy, głównie handlujący walcówką. Potencjalny dalszy prognozowany wzrost cen paliw oraz nośników energii może być głównym czynnikiem generującym wzrost kosztów podstawowej działalności Grupy Kapitałowej. Nie można wykluczyć, że utrzymujący się w dłuższym okresie konflikt zbrojny oraz system sankcji gospodarczych mogą mieć negatywny wpływ na dostawców i powodować w Grupie KGHM zaburzenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, powodowane m.in. ograniczeniami logistycznymi i dostępnością materiałów na rynkach międzynarodowych np. stali, paliw i energii. Spółki Grupy dysponują planami mitygacji ryzyk zaburzeń w łańcuchach dostaw - czytamy w omówieniu wyników spółki. Możliwa w związku ze wspomnianą sytuacją zmiana podaży i wysokie ceny miedzi na rynkach metali mogą wpłynąć na wzrost przychodów KGHM, ale jednocześnie przyczynić się do wzrostu cen obcych materiałów wsadowych wykorzystywanych do produkcji. Podobna zależność może wystąpić w przypadku osłabienia PLN w stosunku do innych walut (USD i EUR), gdzie jest możliwe wystąpienie wzrostu przychodów, przy jednoczesnym wpływie na wzrost cen importowanych materiałów i surowców, podatku miedziowego, czy kosztów wsadów obcych. Nie jest możliwe oszacowanie wpływu opisanych potencjalnych zdarzeń na ewentualny wynik netto, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przy jednoczesnym stosowaniu możliwych działań mitygujących. W odniesieniu do dostępności kapitału i poziomu zadłużenia, Grupa nie posiada kredytów w instytucjach zagrożonych sankcjami. W 2021 r. rozpoczęto w Grupie proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwala również na uszczegółowienie podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyk o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia - czytamy dalej.