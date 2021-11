Stalowy gigant ArcelorMittal w 3 kw. z zyskiem 4,6 mld dol.

Zysk netto w wysokości 4,6 mld USD w 3Q 2021 to najlepszy wynik od 2008 (w porównaniu do 4,0 mld USD w 2Q 2021)” – napisał ArcelorMittal w piątkowej informacji prasowej

Spółka poinformowała, że dochód operacyjny w III kw. 2021 wyniósł 5,3 mld dolarów w porównaniu do 4,4 mld dolarów w II kw. 2021. Jak wyjaśniono, lepsze wyniki operacyjne w III kw. 2021 r., spowodowane zostały pozytywną zmianą marż na wyroby stalowe, która „więcej niż kompensuje” niższe o 8,4 proc. (w porównaniu z II kw. 2021) wysyłki stali spowodowane słabszym popytem (w szczególności anulowanie zamówień z branży motoryzacyjnej) oraz ograniczenia produkcyjne i opóźnienia w dostawach, co ma ulec zmianie w IV kw. 2021.

Pomimo zmienności będącej efektem stałej obecności i reperkusji związanych z COVID-19, jest to bardzo dobry rok dla ArcelorMittal. Nasz bilans uległ zmianie, nastawiliśmy się na transformację na gospodarkę niskoemisyjną, rozwijamy się strategicznie poprzez udział w wysokojakościowych projektach o wysokiej rentowności i zwracamy kapitał udziałowcom. Jesteśmy świadomi nadchodzących wyzwań i jednocześnie podekscytowani możliwościami, jakie powstaną w nadchodzących latach dla stali – powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny ArcelorMittal Aditya Mittal.

Arcelor poinformował, że wynik EBIDTA w III kw. 2021 osiągnął poziom 6,1 mld dolarów. To – jak dodano – najlepszy kwartał od 2008 r. i o 19,9 proc. wyższy niż w II kw. tego roku.

W informacji prasowej wskazano także, że zadłużenie brutto spółki zmniejszyło się o 1 mld dolarów do wysokości 8,2 mld dolarów (w porównaniu do 9,2 mld dolarów na koniec II kw. 2021 i 12,3 mld dolarów na koniec 2020). Zadłużenie netto zmniejszyło się do 3,9 mld dolarów, najniższego poziomu od czasu fuzji (w porównaniu do 5 mld dolarów na koniec II kw. 2021 i 6,4 mld dolarów na koniec 2020).

Do koncernu ArcelorMittal należy m.in. położona w Dąbrowie Górniczej Huta Katowice, mieszcząca obecnie w trzy wielkie piecem dwie walcownie i trzy linie ciągłego odlewu stali.

