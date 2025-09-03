Przychody i zyski banków rosną niepowstrzymanie

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2025 roku wyniósł 28,3 mld zł, czyli wzrósł o 18,25 proc. rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski.

Całkowite przychody operacyjne netto po lipcu 2025 roku wyniosły ok. 81,8 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie ok. 32,2 mld zł, czyli o 9,5 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 2,9 mld zł, spadając rdr o 19,3 proc.

PAP Biznes, sek

