Gierek rozpoczął dywersyfikację? Kuriozalny materiał money.pl

Polska potrzeba dywersyfikacji źródeł energii nie jest ideą nową, jednak realna jej realizacja zaczęła się dopiero w momencie gdy rządy w Polsce objęła prawica.

Nie zauważa tego jednak Money.pl, które w swoim tekście z 1 kwietnia (co wiele wyjaśnia) wskazuje, iż pierwsze kroki na rzecz dywersyfikacji i uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i ropy dokonywał… Edward Gierek.

Zaskoczeni?

Jak pisze Money.pl:

Aż chce się zapytać czy aby potrzeby dywersyfikacji nie opisywała w swych pismach Róża Luksemburg. A może Henryk Pobożny przewidywał budowę Nord Stream 2?

Żarty na bok, 1 kwietnia za nami. Tymczasem prawda jest inna. Jak celnie opisuje Redaktor Zarządzający wGospodarce.pl Maksymilian Wysocki:

Choć PO już starała się wmawiać ludziom, że to ona zapoczątkowała politykę dywersyfikacji – co jest tak zabawne jak żart Chrisa Rocka z żony Willa Smitha – to właśnie PiS zapoczątkował procesy prawdziwej dywersyfikacji. I w myśl zasady „Opłaca się być pierwszym”, skoro Polska pierwsza zaczęła wdrażać te procesy, dziś jako pierwsza, przynajmniej na jakiś czas, może wejść w rolę regionalnej rozdzielni energii. Jak zapowiedział premier, niemiecki plan odejścia i dywersyfikacji będzie oparty na polskim potencjale. „Te 8 mln ton które wiemy skąd i jak sprowadzić” – dodał. Oby tak się stało. Choć nie jesteśmy jedyni i konkurencja, np. w zakresie LNG, wraz ze znacznie większym potencjałem jest choćby w Hiszpanii, czy Francji, nie mówiąc o bezpośredniej bliskości portów holenderskich, czy belgijskich, jednak na warunki regionu i Europy Środkowej tak może się właśnie stać. Podobnie jak Polska była dotąd centralnym rynkiem zbiorczym dla regionu w biznesie, a teraz, w warunkach wojennych tylko zyska na znaczeniu i tylko większej obecności firm, które wycofały się z Rosji. Nadchodzi czas realizacji geopolitycznego potencjału Polski. Najważniejszym będzie by to odpowiednio wykorzystać, także w zakresie paliw i energii czystszej o tyle, że nie chrzczonej krwią Ukraińcow. Jeśli kwestia „fair trade” mogła znaleźć szerokie zainteresowanie współczesnych młodych ludzi w zakresie jednego kubka kawy ze „Starbunia”, by mógł kosztować kilkanaście złotych, ale najważniejsze by pochodził od szczęśliwego i uczciwie opłaconego farmera z wolnej woli i roli, nie z jego krzywdy i wyzysku, to tym bardziej „fair trade” w surowcach powinien znaleźć zrozumienie na forum europejskim. Zasady etyki do biznesu wchodzą od dawna i mają coraz większe znaczenie dla klientów firm na rynku w ich decyzjach zakupowych, a skoro tak, to pora, by Bruksela zastosowała te same zasady, które są ważne już teraz dla wszystkich. Bez wiążących decyzji w tym kierunku podjętych na dniach stanie się jasne, że powrót do „Business as usual z Rosją” to tylko kwestia czasu. Zwłaszcza, że bardziej niż Unia Europejska od Rosji, to Rosja uzależniona jest od Unii.