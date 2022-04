Spór w Rybakach. Chcą zbudować hotel, liczne protesty

Część miłośników Warmii apeluje do radnych gminy Stawiguda, aby nie ustanawiała projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu w Rybakach, co dawało by zielone światło m.in. do budowy hotelu - poinformowało RMF FM

Konkretniej chodzi o miejscowość Rybaki nad Jeziorem Łańskim. Jest położona kilkanaście kilometrów koło Olsztyna. Spółka BBI Development S.A. ma tam zrealizować budowę hotelu, co ma zwiększyć liczbę turystów na Warmii. Jak tłumaczy RMF FM - Osoby protestujące podkreślają, że nie chodzi o konkretnego inwestora, a o wspomniany projekt miejskiego planu zagospodarowania przestrzeni. Protestujemy przeciwko projektowi, który zakłada dwa tysiące gości. To co chcę zrobić inwestor jest drugorzędne. A może będzie inny inwestor - mówi jedna z protestujących osób.

W środę spółka BBI Development S.A. wydała oświadczenie komentujące niezadowolenie mieszkańców i utrudnienia w inwestycji. Inwestorzy twierdzą, iż doszło do wielu kłamstw w związku z ich planami.

Naszym zamiarem nie jest i nigdy nie było budowanie gigantycznych rozmiarów zamkniętego hotelu na 2 tysiące gości. W rzeczywistości planujemy stworzenie ogólnodostępnego obiektu średniej wielkości, wpisującego się w krajobraz. Będzie on dysponować bogatym zapleczem ,,sanatoryjno-rehabilitacyjnym”. Pomieści maksymalnie ok. 700 osób, przy czym hotele rzadko przekraczają 70% obłożenia, co oznacza ok. 500 gości. Wizualizacje kolportowane w internecie nie pochodzą od inwestora. Są wielką manipulacją, która opiera się na fałszywej skali obiektu i nie ma nic wspólnego z planami inwestora - twierdza inwestorzy w oficjalnym oświadczeniu.

Zaznaczają również, że Dzięki inwestycji hotelowej zmodernizowana zostanie droga z Plusek i Rybak, omijająca centrum Stawigudy, a zatem obecny i dodatkowy ruch samochodowy będzie mógł zostać skierowany na alternatywną trasę i przyczyni się wręcz do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Stawigudy, Plusek i Rybak; Realizacja projektu hotelowego pozwoli też na podłączenie nieruchomości mieszkańców Plusek i Rybak do sieci gazowej oraz na modernizację kanalizacji. Nie tylko znacząco poprawi to komfort życia lokalnej społeczności, ale także w istotny sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Do dzisiaj można przesyłać do urzędu gminy uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Po ich analizie radni będą głosowali nad tym projektem. Plany można znaleźć pod tym linkiem.

RMF FM, mat.pras./KG