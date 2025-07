Cła Trumpa nie znokautują naszych firm

Porozumienie handlowe zawarte między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi będzie kosztować Polskę 8 mld zł względem PKB z 2024 r. - ocenili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W żadnej z dużych branż spadek eksportu nie powinien przekroczyć 1,5 proc. – dodali.

PIE przypomniał, że 27 lipca ogłoszono, że Komisja Europejska wynegocjowała porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi określające cła na eksport większości towarów do USA na 15 proc. Częścią porozumienia są także pakiety inwestycyjne oraz zobowiązania do importu surowców energetycznych.

„Większość eksportu towarów z UE do USA zostanie objęta stawką 15 proc. Oznacza to spadek stawki względem 20 proc. ogłoszonych 02.04.br. (a także 50 proc. rozważanych przez Donalda Trumpa w maju oraz 30 proc. w lipcu). Zmniejszą się zwłaszcza cła na eksport motoryzacji – z 27,5 proc. do 15 proc. Porozumienie zakłada też ustalenie obopólnie zerowych stawek celnych na handel wybranymi towarami krytycznymi, m.in. samolotami, wybranymi chemikaliami, lekami generycznymi, półprzewodnikami, częścią produktów rolnych oraz surowców” - podkreślili autorzy raportu.

Dodali, że cła na eksport produktów ze stali i aluminium wzrosną z 25 proc. do 50 proc. Porozumienie UE-USA nie dotyczy tych towarów, a wzrost stawki celnej wynika z nałożenia przez USA w czerwcu 50-procentowej stawki na stal i aluminium z całego świata. Są to cła z tzw. section 232, czyli nakładane przez prezydenta USA ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

Analitycy ocenili, że większość krajów, w tym USA, straci na wojnie celnej. „Strata w PKB Polski będzie niewielka. Koszt gospodarczy spadł z 0,37 proc. PKB w scenariuszu z 02.04.br. do 0,22 proc. obecnie. Oznacza to, że początkowo ogłoszone cła mogły kosztować Polskę ok. 13,5 mld zł względem PKB z 2024 r.; obecnie ich koszt spadł o 5,5 mld zł do 8,0 mld zł” - oszacowali analitycy PIE.

Podkreślili, że spadek eksportu w większości sektorów będzie mniejszy. Cła wg poziomów z kwietnia oznaczały spadek wartości eksportu w medianowej branży o 0,58 proc. Obecnie efekt ten zmalał do 0,31 proc. Ponadto, jak wskazali analitycy Instytutu, ograniczenie strat dotyczy przede wszystkim branż najbardziej wrażliwych na cła – np. górnictwa – z 5,0 proc. do 1,1 proc., przetwórstwa żywności – z 3,5 proc. do 0,1 proc., motoryzacji – z 0,9 proc. do 0,1 proc. czy transportu i magazynowania – z 1,0 do 0,3 proc.

„Obecnie najbardziej wrażliwe są branże metalowe i chemiczna. Niemniej w żadnej z dużych branż spadek eksportu nie powinien przekroczyć 1,5 proc. Szacujemy utratę eksportu w produkcji prostych wyrobów metalowych na 1,3 proc., w górnictwie na 1,1 proc., w przetwórstwie chemicznym oraz w produkcji maszyn na 0,9 proc., a w branży meblarskiej na 0,8 proc.” - podsumowano w raporcie.

Według unijnych danych w 2024 roku całkowita wartość wymiany handlowej między UE a USA wyniosła 1,68 bln euro, około dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej. Towary stanowiły 867 mld euro, a usługi – 817 mld euro.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

PAP, sek

