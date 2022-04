Do Niemców: Jak na was patrzą na Kremlu muszą mieć niezły ubaw! [wideo]

Całe szczęście są narody w Europie, którym los Ukraińców nie jest obojętny – powiedział Patryk Jaki podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Europoseł PiS zwrócił się bezpośrednio do Niemców. Poruszył problem działań wymierzonych w Polskę. Zdaniem Jakiego, taki przebieg zdarzeń musi zjednywać Niemcom sojuszników wśród decydentów z Kremla

Rosja tak samo jak do Ukrainy, ma roszczenia do Polski. I myślę, że na Kremlu muszą mieć niezły ubaw, jak widzą jak Niemcy rękami Unii Europejskiej atakują Polskę, która najbardziej pomaga Ukrainie. Wy chcecie nakładać na Polskę sankcje, bo my nie chcemy robić wszystkiego tak jak wy. Ale tak naprawdę co my mielibyśmy od was naśladować? Obojętność na los Ukrainy? – stwierdził Jaki.

Patryk Jaki piętnował opór Niemiec, aby odciąć dostawy rosyjskiej ropy i gazu.

Niemieckie zbrodnie

Europoseł zapewnił, że nie jest nam obojętny los Ukraińców, a Polacy pamiętają niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej.

Całe szczęście są narody w Europie, którym los Ukraińców nie jest obojętny, takie jak Polska, która bardzo dobrze wie, co dzisiaj przeżywają Ukraińcy. W Polsce żyją jeszcze ludzie, którzy bardzo dobrze pamiętają, jak Niemcy palili dzieci w piecach, pamiętają rzeź Woli, ludobójstwo w Warszawie i całym kraju. Do dzisiaj Niemcy nam za to nic nie zapłaciły, a chcą być arbitrami moralności i chcą pouczać wszystkich, co to znaczy praworządność. Może i macie dzisiaj więcej pieniędzy i cwaniactwa. Nie macie jednak tego, co jest konieczne, by przewodzić Europie. Nie jesteście w stanie poświęcić nic, by bronić dobra. I gdybyście tyle czasu poświęcili, co na sankcje nakładane na Polskę, by nałożyć sankcje na Rosję, Ukraina byłaby uratowana – powiedział Patryk Jaki.