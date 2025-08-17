Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

Michał Kołodziejczak, kiedy już nie jest w rządzie Donalda Tuska, stwierdził, że obecnie forsowana ustawa wiatrakowa „jest zła”. Przyznał, że już dawno mówił premierowi, że ustawa ta jest przygotowana nieodpowiednio – wskazuje portal wPolityce.pl.

„Pewnie, że jest zła. Ja sam mam od domu wiatrak 600 m i tych wiatraków jest około 30 wokół mojego domu i ja nie chcę mieszkać, i ludzie w Polsce nie chcą mieszkać między fabrykami prądu” - zaznaczył poseł i lider AgroUnii w filmie opublikowanym na jego koncie na platformie X.

Były wiceminister rolnictwa zauważył, że ostrzegał premiera Tuska przed błędami w przygotowywanej ustawie wiatrakowej.

Premierowi Donaldowi Tuskowi dokładnie ponad półtora półtora roku temu zwracałem na to uwagę, za co on mi dziękował, że ta ustawa wiatrakowa wtedy półtora roku temu była przygotowywana nieodpowiednio — mówił Kołodziejczak.

