Dobre wieści z sektora usług
Produkcja usług wzrosła o 7,1 proc. r/r w maju 2025 r., a w porównaniu z kwietniem 2025 r. wzrosła o 0,2 proc., poinformował Główny Urząd Statystyczny.
„Według danych wstępnych w maju 2025 r. produkcja usług była o 7,1 proc. wyższa niż przed rokiem (wówczas odnotowano jej wzrost o 2,3 proc.), a w porównaniu z kwietniem 2025 r. wzrosła o 0,2 proc.” - czytamy w komunikacie.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju 2025 r. produkcja usług była o 6,2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w odniesieniu do kwietnia 2025 r. wzrosła o 2 proc.. W porównaniu do przeciętnej miesięcznej produkcji usług w 2021 r. produkcja usług zwiększyła się o 25,2 proc., podał GUS.
Charakterystyka sektora usług
Dynamika produkcji usług jest wskaźnikiem mierzącym miesięczne zmiany wolumenu produkcji usług, czyli wartości obrotów w cenach stałych uzyskiwanych na rynku przez przedsiębiorstwa usługowe. Informacje wynikowe dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczą usługi w zakresie:
-
transportu i gospodarki magazynowej,
-
zakwaterowania i usług gastronomicznych,
-technologii informatycznych, przetwarzania danych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji,
- obsługi rynku nieruchomości,
-
działalności rachunkowo-księgowej,
-
zarządzania,
-
architektury i inżynierii,
-
badań i analiz technicznych,
-
reklamy oraz badań rynku i opinii publicznej,
-
wynajmu i dzierżawy,
-
zatrudnienia,
-
działalności organizatorów turystyki,
-
działalności detektywistycznej i ochroniarskiej,
-
utrzymania porządku i sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów oraz administracyjnej obsługi biura.
