Dobre wieści z sektora usług

Produkcja usług wzrosła o 7,1 proc. r/r w maju 2025 r., a w porównaniu z kwietniem 2025 r. wzrosła o 0,2 proc., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

„Według danych wstępnych w maju 2025 r. produkcja usług była o 7,1 proc. wyższa niż przed rokiem (wówczas odnotowano jej wzrost o 2,3 proc.), a w porównaniu z kwietniem 2025 r. wzrosła o 0,2 proc.” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju 2025 r. produkcja usług była o 6,2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w odniesieniu do kwietnia 2025 r. wzrosła o 2 proc.. W porównaniu do przeciętnej miesięcznej produkcji usług w 2021 r. produkcja usług zwiększyła się o 25,2 proc., podał GUS.

Charakterystyka sektora usług

Dynamika produkcji usług jest wskaźnikiem mierzącym miesięczne zmiany wolumenu produkcji usług, czyli wartości obrotów w cenach stałych uzyskiwanych na rynku przez przedsiębiorstwa usługowe. Informacje wynikowe dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczą usługi w zakresie:

transportu i gospodarki magazynowej,

zakwaterowania i usług gastronomicznych,

-technologii informatycznych, przetwarzania danych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji,

- obsługi rynku nieruchomości,

działalności rachunkowo-księgowej,

zarządzania,

architektury i inżynierii,

badań i analiz technicznych,

reklamy oraz badań rynku i opinii publicznej,

wynajmu i dzierżawy,

zatrudnienia,

działalności organizatorów turystyki,

działalności detektywistycznej i ochroniarskiej,

utrzymania porządku i sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów oraz administracyjnej obsługi biura.

